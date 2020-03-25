Коронавирус в Польше: МИД договорился о возвращении 58 украинских моряков

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Польше Украина организовала эвакуацию украинских моряков.

В Украину из Польши возвращаются 58 украинских моряков из судна "Princess Anastasia", которое стоит в порту Гданьска.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, вопрос их возвращения решило Генеральное консульство Украины в Гданьске.

"Польские пограничные органы предоставили соответствующие разрешения. Сегодня, 25 марта, моряки будут перевезены 2 автобусами в пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" польско-украинской границы", - отметил он.

Дипломат сообщил, что пересечение границы состоится ориентировочно в 18-19 часов, а затем украинский перевозчик доставит моряков к местам проживания в Одессе.

Как сообщалось ранее, с 12 марта в Украине на трехнедельный карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, из них 19 643 летальных и 111 889 человек выздоровели.

Напомним: