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COVID-19: ООН планирует выделить 33 млн долларов помощи для Украины

COVID-19: ООН планирует выделить 33 млн долларов помощи для Украины
17:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В связи с распросранением коронавируса ООН в рамках глобально плана помощи, планирует профинансировать Украину для улучшения борьбы с заболеванием.

Глобальный план гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций по борьбе против COVID-19 предусматривает предоставление помощи в размере 33 млн долларов Украине.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия будет составлять 33 млн долларов", - сообщил Николенко.

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По его словам, речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям: 

  • учреждения здравоохранения; 

  • продовольственная безопасность и товары первой необходимости;

  • престарелые и люди с инвалидностью;

  • дистанционное школьное образование. 

"Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - отметил он.

По словам спикера, Генсек ООН планирует привлечь 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. 

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План позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса.

Как сообщалось ранее, Киев получил 100 тысяч медицинских масок от бизнеса.

Напомним:

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Украина, ООН, Финансы, Деньги, Карантин, Коронавирус.
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