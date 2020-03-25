COVID-19: ООН планирует выделить 33 млн долларов помощи для Украины

Глобальный план гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций по борьбе против COVID-19 предусматривает предоставление помощи в размере 33 млн долларов Украине.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия будет составлять 33 млн долларов", - сообщил Николенко.
По его словам, речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям:
учреждения здравоохранения;
продовольственная безопасность и товары первой необходимости;
престарелые и люди с инвалидностью;
дистанционное школьное образование.
"Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - отметил он.
По словам спикера, Генсек ООН планирует привлечь 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.
План позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса.
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