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Средства защиты правоохранителей от коронавируса: Кабмин выделил 140 миллионов

Средства защиты правоохранителей от коронавируса: Кабмин выделил 140 миллионов
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Кабмине выделят Министерству внутренних дел 140 млн на обеспечение правоохранителей.

Кабмин решил выделить Министерству внутренних дел из резервного фонда государственного бюджета 140 млн гривень на обеспечение правоохранителей средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Кабмин.

"Проект распоряжения предусматривает выделить для системы органов МВД 140 млн гривень для обеспечения их средствами индивидуальной защиты при осуществлении протиепидемних мероприятий и санитарно-карантинного контроля в условиях пандемии, вызванной распространением коронавируса Covid-19 на территории Украины", - сказал во время доклада министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Кабинет министров поддержал это решение.

Как сообщалось, по состоянию на 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

С 12 марта в Украине на трехнедельный карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. 

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14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начала действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Напомним:

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Украина, Кабмин, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, Нацполиция.
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