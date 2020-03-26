Итоги дня 25 марта: COVID-19 в Украине, карантин продлили и ЧС по всей стране

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915. За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 41 622.
Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили
Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране за 30 дней до 24 апреля текущего года.
Министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал ужесточение ограничительных мер для более эффективной борьбы с коронавирусом.
Эпидемия: в ВСУ передали 100 тыс таблеток, 10 тыс респираторов и защитные комбинезоны
По состоянию на 25 марта эпидситуация в армии контролируется, случаев заболевания коронавирусом Covid-19 не зафиксировано. Кроме того, ВСУ от благотворителей продолжают получать помощь - респираторы и антивирусные препараты.
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.
Помощь врачам в борьбе с COVID-19: В Украине запустили специальный сайт
Благотворительный фонд "Пациенты Украины" запустил специальный сайт для координации действий активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса и других людей, которые хотят помочь врачам в борьбе с COVID-19.
"Пасха дома": Зеленский анонсировал новый проект
В связи с распространением коронавируса в Украине и большими рисками для населения Зеленский провел встречу в главами ПЦУ и анонсировал новый проект.
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с городскими головами областных центров и председателями областных горгосадминистраций относительно нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Средства защиты правоохранителей от коронавируса: Кабмин выделил 140 миллионов
Кабмин решил выделить Министерству внутренних дел из резервного фонда государственного бюджета 140 млн гривень на обеспечение правоохранителей средствами индивидуальной защиты.
25 марта - в Украине отмечают День СБУ
День СБУ ежегодно отмечается 25 марта. Этот праздник был установлен в 2001 году указом президента Украины.
В Кабмине назначили нового заместителя министра финансов Украины
Кабинет министров Украины назначил Светлану Воробей заместителем министра финансов Украины.
Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко
Умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
В SpaceX заявили, что сама парашютная система работает исправно, несмотря на провалившиеся испытания. Повлияет ли инцидент на планы провести первый пилотируемый полет Crew Dragon в мае, пока не ясно.
В связи с коронавирусом: опубликованы первые 9 минут "Бладшота"
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первые 9 минут супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем.
Презентация смартфонов Realme Narzo 10 и Narzo 10A отменена
Вчера в Индии объявили карантин из-за пандемии коронавируса.
В связи с этим, глава суббренда Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) принял решение отложить все ближайшие мероприятия, включая презентацию смартфонов Narzo. Когда теперь представят новинки - неизвестно.
Первый теннисист заразился коронавирусом
Известный бразильский теннисист Тиаго Сейбот Уайлд стал первым представителем данного вида спорта, который заразился коронавирусом.
WBO отменяет бой Ломаченко - Лопес
Всемирная боксерская организация (WBO) отменила все боксерские поединки до июня 2020 года.
Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба
Игроки мюнхенского клуба согласились на 20% снизить себе зарплату.