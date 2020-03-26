Итоги дня 25 марта: COVID-19 в Украине, карантин продлили и ЧС по всей стране

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 марта Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19. По состоянию на утро 25 марта, в мире заболели 422 915 человек коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 108 573, умерли 18 915. За последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 41 622.

3 Эпидемия: в ВСУ передали 100 тыс таблеток, 10 тыс респираторов и защитные комбинезоны По состоянию на 25 марта эпидситуация в армии контролируется, случаев заболевания коронавирусом Covid-19 не зафиксировано. Кроме того, ВСУ от благотворителей продолжают получать помощь - респираторы и антивирусные препараты. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

4 Помощь врачам в борьбе с COVID-19: В Украине запустили специальный сайт Благотворительный фонд "Пациенты Украины" запустил специальный сайт для координации действий активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса и других людей, которые хотят помочь врачам в борьбе с COVID-19.

6 Средства защиты правоохранителей от коронавируса: Кабмин выделил 140 миллионов Кабмин решил выделить Министерству внутренних дел из резервного фонда государственного бюджета 140 млн гривень на обеспечение правоохранителей средствами индивидуальной защиты.

7 25 марта - в Украине отмечают День СБУ День СБУ ежегодно отмечается 25 марта. Этот праздник был установлен в 2001 году указом президента Украины.

8 В Кабмине назначили нового заместителя министра финансов Украины Кабинет министров Украины назначил Светлану Воробей заместителем министра финансов Украины.

9 Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко Умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

10 SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы В SpaceX заявили, что сама парашютная система работает исправно, несмотря на провалившиеся испытания. Повлияет ли инцидент на планы провести первый пилотируемый полет Crew Dragon в мае, пока не ясно.

11 В связи с коронавирусом: опубликованы первые 9 минут "Бладшота" Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первые 9 минут супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем.

12 Презентация смартфонов Realme Narzo 10 и Narzo 10A отменена Вчера в Индии объявили карантин из-за пандемии коронавируса. В связи с этим, глава суббренда Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) принял решение отложить все ближайшие мероприятия, включая презентацию смартфонов Narzo. Когда теперь представят новинки - неизвестно.