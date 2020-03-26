Емец о COVID-19: Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что сейчас в стране фиксируются очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, которая стремительно распространяется.
По его словам, эти цифры будут увеличиваться и "количество жертв будет расти".
Соответствующее обращение министра распространила пресс-служба Минздрава.
"Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый – это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй – это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения", – сказал он.
При этом министр констатировал, что медицинская система Украины к этому не готова.
"Специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни. Много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти дотла", – отметил Емец.
Он настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу.
"Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно. Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим", – добавил министр.
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