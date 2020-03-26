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Четверг, 26.03.2020
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Емец о COVID-19: Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим

Емец о COVID-19: Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим
01:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава Минздрава сделал неутешительный прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что сейчас в стране фиксируются очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, которая стремительно распространяется.

По его словам, эти цифры будут увеличиваться и "количество жертв будет расти".

Соответствующее обращение министра распространила пресс-служба Минздрава.

"Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый – это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй – это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения", – сказал он.

При этом министр констатировал, что медицинская система Украины к этому не готова.

"Специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни. Много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти дотла", – отметил Емец.

Он настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу.

"Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно. Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим", – добавил министр.

Напомним: 

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Минздрав, Илья Емец, Коронавирус.
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