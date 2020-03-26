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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
09:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 26 марта, в мире насчитывалось 456 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 20 тысяч 615 человек, поправились более 105 тысяч.

В Украине уже пятеро умерших, всего заразилось по официальной статистике Минздрава 156, один человек выздоровел. 

Случаи заражения коронавирусом фиксируются по разным областям Украины. Так, за 25 марта первые случаи были выявлены в Херсонской, Сумской и Винницкой областях. Кроме того, возросло число зараженных в Одесской, Днепропетровской, Тернопольской областях и Киеве.

Важно:

  • В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и прочих странах мира введен жесткий карантин;

  • В Украине подтверждены 156 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных;

  • режим чрезвычайной ситуации введен по всей стране до 24 марта

  • с 27 марта останавливается любое движение на границе Украины, но украинцы смогут вернуться на родину после этой даты

10:00 По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщает Минздрав Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.

"За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

09:45 Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

08:32 В Иерусалиме из-за COVID-19 закрыли на неделю Храм Гроба Господня. Предварительно речь идет о неделе, но никто не знает, как долго это на самом деле продлится.

09:13 Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами. Исключение - только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа.

07:58 В Канаде за сутки количество зараженных увеличилось на 75%: с 1959 до 3385 зафиксированных случаев. Погибли 35 человек.

07:48 В США количество заболевших COVID-19 приблизилось к 70 000, более 1000 умерших, аппаратов ИВЛ и мест в больницах уже не хватает.

07:45 В Тернопольской области вчера, 25 марта, у четырех врачей подтвердился диагноз коронавирусной инфекции COVID-19.

06:37 Утро 26 марта: в мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов одолели недуг, 21 293 - умерли.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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