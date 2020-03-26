Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта

Новости Украины:В мире, по состоянию на утро 26 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 472 076 тысяч.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные.

На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (81 218)

Италия (74 386) — 5 210 новых случаев за сутки, +683 смерти

США (64 775) — 9 919 новых случаев за сутки, +130 смертей (всего в стране уже 910 погибших)

Испания (47 611) — 5 553 новых случаев за сутки, +454 смерти

Германия (37 323) — 4 332 новых случаев за сутки

Иран занимает шестое место (27 017 случаев). Далее следуют Франция (25 223) и Швейцария (10 897). Южная Корея (9 137) опустилась на девятое место, а закрывает десятку Великобритания (8 264).

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро четверга, в стране зафиксировано 7,503 тыс. смертных случая в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 683). Всего зарегистрировано 74,386 тыс. (рост за сутки на 5,200 тыс.).

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 74 386

Испания — 47 611

Германия — 37 323

Франция — 25 223

Швейцария — 10 897

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В Испании зафиксировано 47,610 тыс. случаев заболевания (скончались 3,434 тыс.), Германии - 31,554 тыс. (149), Франции - 25,233 тыс. (1,331 тыс.), Швейцарии - 9,765 тыс. (103), Великобритании - 9,529 тыс. (422), Нидерландах - 6,412 тыс. (356). Австрии - 5,560 тыс. (31), Бельгии - 4,269 тыс. (122), Португалии - 2,995 тыс. (59), Норвегии - 2,830 тыс. (12), Швеции - 2,510 тыс. (42), Турции - 2,433 (37), Дании - 1,724 тыс. (34), Чехии - 1,654 тыс. (шесть), Ирландии - 1,564 (девять), Люксембурге 1,333 (восемь), Польше - 1,051 (14).

В США на вечер среды, по данным издания, зафиксировано 65,138 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 857 человек. В то же время, согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 68 тыс. 572 случая заражения и 1 тыс. 031 летальный исход.

В Канаде выявлено 3,409 тыс. (скончались 35 человек), Бразилии -2,201 тыс. (46), Эквадоре - 1,211 тыс. (29).

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,287 тыс. человек, зарегистрировано 81,285 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,169 тыс., заболели 67,801 тыс.

В Южной Корее число заболевших - достигло 9 тыс. 241, скончался 131 человек.

В Иране число жертв составило 2,077 тыс. при 27,017 тыс. заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились - 1,983 тыс. (55), Израиле - 2,369 тыс. (пять), Малайзии- 1,796 тыс. (20), Пакистане - 1,022 тыс. (восемь).

В Австралии выявлено 2,423 тыс.случая заражения при восьми случаях летального исхода.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Более 113 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 20,9 тыс. Из них значительная часть приходится на Италию (7 503), Испанию (3 445) и Китай (3 281).

На данный момент на планете более 328 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 4% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

В Украине 25 марта стало известно о еще двух летальных случаях из-за COVID-19. Таким образом, количество смертей возросло до 5.

Всего по официальной статистике Минздрава на данный момент в нашей стране число инфицированных возросло до 145. Случаи заражения коронавирусом фиксируются по разным областям Украины.

Так, за 25 марта первые случаи были выявлены в Херсонской, Сумской и Винницкой областях. Кроме того, возросло число зараженных в Одесской, Днепропетровской, Тернопольской областях и Киеве.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время.

Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Напомним, вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 180 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.

На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.