Изменения из-за COVID-19: в МИД обнародовали миграционно-визовые правила

Министерство иностранных дел Украины обнародовало информацию о том, как изменяются миграционно-визовые формальности пребывания граждан Украины в разных странах мира в связи с пандемией Covid-19.
Об этом сообщается на сайте МИД.
Информация о миграционно-визовых формальностях пребывания граждан Украины на территориях иностранных государств в связи с проведением противоэпидемических/временных ограничительных мероприятий, направленных на противодействие распространению острой респираторной болезни (COVID-19), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, представлена в форме таблицы.
Отмечается, что данные в таблицу внесены по состоянию на 26 марта 2020 года.
Там указывается, в частности, введенный странами порядок въезда/выезда/транзита по территории для граждан Украины; информация о принятии или неприменении санкций в случаях превышения гражданами Украины разрешительных сроков пребывания в стране пребывания и т.п.
Как сообщалось, по состоянию на вечер 25 марта при содействии дипломатических учреждений Украины 82 804 гражданина Украины вернулись на родину из-за границы.
На карантине за рубежом находится 160 граждан Украины, в частности, в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме и Нигерии - по 8, в ФРГ - 7, Иордании - 4, ОАЭ - 3, в Молдове и США - по двое и в Бельгии, Катаре, Кубе, Китае, Румынии и Черногории - по 1.
Лечение от коронавируса за рубежом проходят 20 наших соотечественников: в Германии - 5, в Доминиканской Республике - 4, Италии, Польше и ОАЭ - по 2, в США, Испании, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.
При этом 6 граждан Украины, инфицированных коронавирусом, выздоровели: четверо в Японии и по одному - в Италии и Польше.
Три гражданки Украины умерли за рубежом от коронавируса.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.