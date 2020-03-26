Изменения из-за COVID-19: в МИД обнародовали миграционно-визовые правила

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и введением ЧС в МИД были внесены изменения в миграционно-визовые правила.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало информацию о том, как изменяются миграционно-визовые формальности пребывания граждан Украины в разных странах мира в связи с пандемией Covid-19.

Об этом сообщается на сайте МИД.

Информация о миграционно-визовых формальностях пребывания граждан Украины на территориях иностранных государств в связи с проведением противоэпидемических/временных ограничительных мероприятий, направленных на противодействие распространению острой респираторной болезни (COVID-19), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, представлена в форме таблицы.

Отмечается, что данные в таблицу внесены по состоянию на 26 марта 2020 года.

Там указывается, в частности, введенный странами порядок въезда/выезда/транзита по территории для граждан Украины; информация о принятии или неприменении санкций в случаях превышения гражданами Украины разрешительных сроков пребывания в стране пребывания и т.п.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 25 марта при содействии дипломатических учреждений Украины 82 804 гражданина Украины вернулись на родину из-за границы.

На карантине за рубежом находится 160 граждан Украины, в частности, в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме и Нигерии - по 8, в ФРГ - 7, Иордании - 4, ОАЭ - 3, в Молдове и США - по двое и в Бельгии, Катаре, Кубе, Китае, Румынии и Черногории - по 1.

Лечение от коронавируса за рубежом проходят 20 наших соотечественников: в Германии - 5, в Доминиканской Республике - 4, Италии, Польше и ОАЭ - по 2, в США, Испании, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.

При этом 6 граждан Украины, инфицированных коронавирусом, выздоровели: четверо в Японии и по одному - в Италии и Польше.

Три гражданки Украины умерли за рубежом от коронавируса.

Напомним: