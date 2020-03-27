Кулеба поговорил с главой МИД Нидерландов о борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главе МИД Нидерландов Стефу Блоку с просьбой оказать содействие в закупке Украиной аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Во время телефонного разговора министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок обсудили актуальную ситуацию с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.
Так, Кулеба отметил важность сохранения в условиях пандемии коронавируса торгово-экономических связей между странами. "Мы должны не жалеть усилий для сохранения в сложившихся условиях, торговли между странами, и минимизации негативного влияния на наши экономики", - сказал министр.
Кроме того, стороны подчеркнули необходимость сохранения международного санкционного давления на РФ.
Собеседники также отметили высокий уровень сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов по делу о MH17.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.