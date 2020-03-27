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Кулеба поговорил с главой МИД Нидерландов о борьбе с коронавирусом

Кулеба поговорил с главой МИД Нидерландов о борьбе с коронавирусом
22:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главе МИД Нидерландов Стефу Блоку с просьбой оказать содействие в закупке Украиной аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Во время телефонного разговора министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок обсудили актуальную ситуацию с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.

Так, Кулеба отметил важность сохранения в условиях пандемии коронавируса торгово-экономических связей между странами. "Мы должны не жалеть усилий для сохранения в сложившихся условиях, торговли между странами, и минимизации негативного влияния на наши экономики", - сказал министр.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость сохранения международного санкционного давления на РФ.

Собеседники также отметили высокий уровень сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов по делу о MH17.

Напомним: 

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Украина, МИД, Нидерланды, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.
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