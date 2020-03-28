Скачать
Суббота, 28.03.2020
Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Милевский принес Динамо-Брест победу над Слуцком (Видео)
Милевский принес Динамо-Брест победу над Слуцком (Видео)
Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи
Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи

В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе

В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе
14:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Министерство здравоохранения предостерегает, что информация о том, что курильщики защищены от коронавируса, не соответствует действительности.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что информация о том, что курильщики больше защищены от коронавируса Covid-19 не соответствует действительности.

"Информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19, является ложной,"– говорится в сообщении.

"Во-первых, во время курения человек чаще прикасается к лицу; во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней; в-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией. Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет и пользуйтесь надежными источниками информации", - говорится в сообщении.

Какой фейк распространяют в сети. Мол, воздух, который вдыхают курильщики, всегда горячее. А дым от сигарет дезинфицирует дыхательные пути.

Внимание! Это фейк, дым не дезинфицирует дыхательные пути. Курильщики наоборот в группе риска заболеть коронавирусом.

Можно ли заразиться коронавирусом через пищу: ответ Минздрава

Почему курильщики рискуют заболеть коронавирусом

Во-первых, во время курения человек чаще касается лица.

Во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней.

В-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса в Украине компания Facebook запустила проект для борьбы с неправдивой информацией.

Напомним: 

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Как коронавирус поражает легкие: видео

По состоянию на утро 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев коронавирусной болезни. Умерли восемь человек, пять - выздоровели.

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курение, Минздрав, Коронавирус, Фэйк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Как определить, что иммунитет слабый?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе
В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь