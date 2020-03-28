В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе

Новости Украины:Министерство здравоохранения предостерегает, что информация о том, что курильщики защищены от коронавируса, не соответствует действительности.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что информация о том, что курильщики больше защищены от коронавируса Covid-19 не соответствует действительности.

"Информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19, является ложной,"– говорится в сообщении.

"Во-первых, во время курения человек чаще прикасается к лицу; во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней; в-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией. Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет и пользуйтесь надежными источниками информации", - говорится в сообщении.

Какой фейк распространяют в сети. Мол, воздух, который вдыхают курильщики, всегда горячее. А дым от сигарет дезинфицирует дыхательные пути.

Внимание! Это фейк, дым не дезинфицирует дыхательные пути. Курильщики наоборот в группе риска заболеть коронавирусом.

Почему курильщики рискуют заболеть коронавирусом

Во-первых, во время курения человек чаще касается лица.

Во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней.

В-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса в Украине компания Facebook запустила проект для борьбы с неправдивой информацией.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

По состоянию на утро 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев коронавирусной болезни. Умерли восемь человек, пять - выздоровели.

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.