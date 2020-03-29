Итоги дня 28 марта: Ситуация с коронавирусом, кадровые перестановки в ВСУ

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Как получить компенсацию из-за карантина Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в связи с мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса COVID-19, на время их действия расширил перечень страховых случаев, при которых работнику предусмотрена компенсация заработной платы на время нетрудоспособности, сообщает пресс-служба фонда.

4 Лечение больных коронавирусом: Регионы ожидают от Минздрава издание спецпротокола В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав планирует выдать единый государственный протокол для лечения больных.

5 В больницах Украины, оказывающих помощь пациентрам с Covid-19, создадут благоприятные условия для медиков В медицинских учреждениях Украины, где оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских, сообщает пресс-служба Минздрава.

6 Отставка главы Минздрава Емца: В "Голосе" для голосования в ВР подготовили постановление В парламентской фракции "Голоса" подготовили проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения, требуя уволить Емца на ближайшей внеочередной сессии парламента, 30 марта. Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

7 Ситуация в ООС: С начала суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 10 вражеских обстрелов, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

8 Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда занимает 26-ю позицию.

9 Милевский принес Динамо-Брест победу над Слуцком (Видео) Брестский клуб одержал минимальную гостевую победу во втором туре чемпионата Беларуси.

11 Майский бой Усика перенесен Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединки, которые были запланированы на май 2020 года, будут перенесены на альтернативные даты.

12 УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта Индивидуальные награды по итогам мартовских матчей получили защитник "Зари" и тренер "Десны"

13 Час Земли 2020 - когда и почему стоит выключить свет Во всем мире в субботу, 28 марта, состоится Час Земли - крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения планеты и устойчивого использования ее ресурсов.

15 Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата В связи из карантинными мерами дирекция "Молодости" приняла непростое решение о переносе кинофестиваля.