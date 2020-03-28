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Жертвами коронавируса в мире стали уже более 30 тысяч человек

Жертвами коронавируса в мире стали уже более 30 тысяч человек
22:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Смертельный вирус COVID-19 забрал жизни у 30 тысяч 249 человек.

По состоянию на вечер субботы, 28 марта, от смертельного коронавируса COVID-19 в мире умерло уже 30 тысяч 249 человек.

Об этом свидетельствует статистика на ресурсе gisanddata.maps.arcgis.

По состоянию на 21:00:

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом возросло более чем на тысячу

Далее по количеству смертей следуют Нидерланды, Нью-Йорк, Германия, Бельгия и Швейцария. Всего в мире на данный момент заражено 649 тысяч 904 человека. Больше всего в США – 115 тысяч 547 людей. 

Напомним: 

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Все по теме:

Италия, Испания, Великобритания, Статистика, Коронавирус.
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