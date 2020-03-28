Жертвами коронавируса в мире стали уже более 30 тысяч человек

По состоянию на вечер субботы, 28 марта, от смертельного коронавируса COVID-19 в мире умерло уже 30 тысяч 249 человек.
Об этом свидетельствует статистика на ресурсе gisanddata.maps.arcgis.
По состоянию на 21:00:
в Италии зафиксировано 10 тысяч 23 смерти;
в Испании – 5 тысяч 812;
в китайской провинции Хубэй - 3 тысячи 177;
в Иране - 2 тысячи 314;
в Британии - 1 тысяча 19 смертей.
Далее по количеству смертей следуют Нидерланды, Нью-Йорк, Германия, Бельгия и Швейцария. Всего в мире на данный момент заражено 649 тысяч 904 человека. Больше всего в США – 115 тысяч 547 людей.
Напомним:
В Польше принято решение о временном закрытии границ для иностранных граждан.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В Польше с начала суток зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших возросло до 325 человек.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.