Жертвами коронавируса в мире стали уже более 30 тысяч человек

Новости Украины:Смертельный вирус COVID-19 забрал жизни у 30 тысяч 249 человек.

По состоянию на вечер субботы, 28 марта, от смертельного коронавируса COVID-19 в мире умерло уже 30 тысяч 249 человек.

Об этом свидетельствует статистика на ресурсе gisanddata.maps.arcgis.

По состоянию на 21:00:

Далее по количеству смертей следуют Нидерланды, Нью-Йорк, Германия, Бельгия и Швейцария. Всего в мире на данный момент заражено 649 тысяч 904 человека. Больше всего в США – 115 тысяч 547 людей.

Напомним: