Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи для больных COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав обнародовал новые стандарты оказания медицинской помощи для зараженных.

Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи для коронавирусной болезни, они действуют с сегодняшнего дня. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Мы обновили стандарты оказания медицинской помощи на коронавирусную болезнь", - сказал Ляшко.

По его словам, данный стандарт размещен на официальном сайте Минздрава, с ним можно ознакомиться в открытом доступе.

Стандарт, как отметил Ляшко, имеет ряд приложений, касающихся алгоритма выявления больного коронавирусной болезнью, алгоритм работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными коронавирусной болезнью в домашних условиях, критерии для госпитализации тяжелых и средней тяжести случаев.

"С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, содержащие и определенные рекомендации к лечению больных с коронавирусной болезнью", - пояснил замминистра.

Напомним: