Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Больше всего болеют COVID-19 в Украине: В Минздраве назвали возрастную категорию
Больше всего болеют COVID-19 в Украине: В Минздраве назвали возрастную категорию
Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи для больных COVID-19
МОЗ обновил стандарты оказания медпомощи для больных COVID-19
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта

Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи для больных COVID-19

Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи для больных COVID-19
11:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав обнародовал новые стандарты оказания медицинской помощи для зараженных.

Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи для коронавирусной болезни, они действуют с сегодняшнего дня. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Мы обновили стандарты оказания медицинской помощи на коронавирусную болезнь", - сказал Ляшко.

По его словам, данный стандарт размещен на официальном сайте Минздрава, с ним можно ознакомиться в открытом доступе.

Больше всего болеют COVID-19 в Украине: В Минздраве назвали возрастную категорию

Стандарт, как отметил Ляшко, имеет ряд приложений, касающихся алгоритма выявления больного коронавирусной болезнью, алгоритм работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными коронавирусной болезнью в домашних условиях, критерии для госпитализации тяжелых и средней тяжести случаев.

"С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, содержащие и определенные рекомендации к лечению больных с коронавирусной болезнью", - пояснил замминистра.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
03 В столице будут штрафовать за нарушение карантина
04 Спецпоезд "Москва-Киев" отправился в украинскую столицу (Фото и видео)
05 Болезнь Крона: обнаружены факторы, предотвращающие воспаление желудка и кишечника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что &quot;приготовила&quot; нам погода на выходные: прогноз 29 марта
Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта
COVID-19 в Украине: Количество зараженных возросло до 418
COVID-19: В Украине уже 418 зараженных
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь