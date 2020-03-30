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МИД: Тысячи украинцев вернулись домой из-за пандемии коронавируса

МИД: Тысячи украинцев вернулись домой из-за пандемии коронавируса
07:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На фоне вспышки новой коронавирусной инфекции, по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, в Украину из-за границы вернулись более 144 698 украинцев.

В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 144 698 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

По данным министерства, количество украинцев, которые лечатся или находятся на карантине за пределами государства, не изменилось.

Кроме того, 174 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число − в Польше (107 человек).

Еще 27 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Австрии − три человека, в Доминиканской Республике и ФРГ − по четыре, в Италии − пять, в Польше, ОАЭ, Нигерии − по два, в Испании, Нидерландах, США, Швейцарии и на Сейшельских островах − по одному.

Выздоровели за пределами Украины восемь граждан: четверо в Японии, двое в Италии и по одному в Польше и ФРГ.

Четыре гражданки Украины скончались за границей.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 из которых оказались летальными. Шесть человек уже выздоровели.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

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МИД, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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