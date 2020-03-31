Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо

1 Пандемия COVID-19 По состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось 723 тысячи 279 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 993 человек, поправились более 151 тысяча. По данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 из которых оказались летальными. Шесть человек уже выздоровели. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

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