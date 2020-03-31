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Вторник, 31.03.2020
Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
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Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо

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Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Сивохо уволили из СНБО и другие события 30 марта.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Кабмин, СНБО, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Сергей Сивохо, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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