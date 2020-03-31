Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо

Пандемия COVID-19
По состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось 723 тысячи 279 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 993 человек, поправились более 151 тысяча.
По данным Минздрава, по состоянию на вечер 29 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 из которых оказались летальными. Шесть человек уже выздоровели.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Заседание Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта.
Рада разрешила применять для лечения Covid-19 одобренные мировой практикой, но еще не зарегистрированные методы лечения этого заболевания, а также зарегистрированные в Украине лекарственные средства, в инструкции которых не указано лечение Covid-19 (off-label use), при наличии в международной практике их доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни.
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).
Парламент не принял предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.
Нардепы освободили арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.
Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д.
Новые назначения
Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов Украины и Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас страна требует быстрых действий, поэтому правительство и подало постановления об увольнении.
Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.
Нардепы назначили министром здравоохранения Максима Степанова.
Денис Шмыгаль рассчитывает, что новоназначенные министр здравоохранения Максим Степанов и министр финансов Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы.
Увольнение Сивохо
Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, которую он занимал на общественных началах.
Гривна держится
Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как на минувшей неделе регулятор выходил на рынок три дня из пяти рабочих и продал суммарно $76,8 млн.
Помощь правительству
Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет о готовности его команды бесплатно разработать и запустить онлайн-сервис любой государственной услуги в срок от двух до пяти дней, если только органы центральной власти изъявят такое желание.
Дело Гандзюк
Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Алексея Левина, расследование не потеряет темпа и будет доведено до конца, заявляют в Офисе генерального прокурора.
Военных защитят от COVID-19
Зеленский заявил, что власть сделает все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми.
Новые даты Олимпиады-2020
Стали известны новые даты проведения Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2021 году.
Вылечился от коронавируса
Главный тренер Галатасарая Фатих Терим выписан из больницы по решению медицинской комиссии. 23 марта у 66-летнего наставника диагностировали коронавирус.
Встретимся в 2021
Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение перенести чемпионата мира по легкой атлетике на 2021 год.
Кандидат в Зал боксерской славы
Украинец Владимир Кличко вошел число кандидатов на включение в Международный Зал боксерской славы в 2021 году.
Чарльз здоров
Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что принц выздоровел и вышел из самоизоляции.
Евровидение 2021
Победители Национального отбора на Евровидение группа Go_A представят новую песню не на иностранном, а на украинском языке.
Умерла легенда
Певец Алан Меррилл умер в Нью-Йорке на 69-м году жизни от осложнений, которые вызвал коронавирус.
Айфона не будет
Компания Foxconn, на заводах которой производят большинство моделей iPhone, приостанавливает производство любой продукции из-за вспышки коронавируса.
Домашние концерты
Хотя Евровидение-2020 в этом году отменили из-за коронавируса, организаторы конкурса решили начать серию домашних концертов на YouTube, чтобы донести музыку до тех, кто находится на карантине.