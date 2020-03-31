Как распространяется коронавирус в Украине: СНБО создали карту

Новости Украины:Интерактивная карта содержит данные о количестве лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, количество умерших и тех, кто выздоровел.

Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электроннгую карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО, обнародованном во вторник утром.

Головним ситуаційним центром України (в Апараті Ради національної безпеки і оборони України) створено електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україніhttps://t.co/zweNelYtxB pic.twitter.com/WxMlLiAiPO — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) March 31, 2020

Также в данной карте приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.

Напомним: