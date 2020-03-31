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Как распространяется коронавирус в Украине: СНБО создали карту

Как распространяется коронавирус в Украине: СНБО создали карту
11:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Интерактивная карта содержит данные о количестве лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, количество умерших и тех, кто выздоровел.

Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электроннгую карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО, обнародованном во вторник утром.

Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире 31 марта

Также в данной карте приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире. 

Напомним:

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Эпидемия, СНБО, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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