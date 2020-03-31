Как распространяется коронавирус в Украине: СНБО создали карту

Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электроннгую карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.
"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО, обнародованном во вторник утром.
Головним ситуаційним центром України (в Апараті Ради національної безпеки і оборони України) створено електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україніhttps://t.co/zweNelYtxB pic.twitter.com/WxMlLiAiPO
— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) March 31, 2020
Также в данной карте приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.
Напомним:
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По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
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В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
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Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.
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Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
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