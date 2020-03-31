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Зеленский: Дистанционную школу создало Минцифры, Минобразования занято борьбой за деньги

Зеленский: Дистанционную школу создало Минцифры, Минобразования занято борьбой за деньги
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине разработкой и запуском проекта онлайн образования занимается Минцифры.

Министерство образования и науки Украины не имеет отношения к проекту "Всеукраинская школа онлайн", который стартует 6 апреля. Всю работу по созданию онлайн-сервисов для 40 педагогов из Киева, которые на время карантина станут учителями для всей Украины, оперативно выполнило Министерство цифровой трансформации. Уроки будут транслироваться украинскими телеканалами каждое утро, а расписание занятий должно появиться в ближайшие дни.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

В Минобразовании не объясняют, почему они не решили проблему дистанционного обучения своими силами, в результате чего президенту пришлось подключать к этому ведомство Михаила Федорова.

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Все заявления заместителя министра образования Егора Стадного в последнее время касались исключительно "торгов" с министерством финансов за сохранения в полном объеме финансирования государственных программ. Например, МОН требовал оставить им 44,9 миллиона гривень на создание (!) и апробацию электронных учебников, настаивая, что они пригодятся в условиях карантина.

Егор Стадный и раньше занимался вопросами финансовых потоков, в частности перераспределения средств с бюджетных студентов на контрактников. Этой теме он посвятил большую часть своей работы в министерстве, куда пришел вместе с Анной Новосад из аналитического центра CEDOS, созданного на гранты Джорджа Сороса экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

В центре CEDOS работала так же супруга Стадного Ирина Шевченко, назначенная заместителем министра здравоохранения при Зоряне Скалецкой.

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СМИ сообщают, что Стадный, как и Шевченко, абсолютно подконтролен Квиту и полностью интегрирован в грантовую систему фондов Сороса. Примечательно, что на фейсбук-странице Стадного нет упоминания о его нынешней работе в министерстве, а указан только CEDOS.

После спасения ситуации с запуском дистанционного обучения силами Минцифры, нерешенными остаются вопросы защиты дипломов, проведения ЗНО и вступительной кампании. Предложены три сценария по датам. Но получить конкретные разъяснения от министерства учебные заведения не могут. Этот факт, а так же бездеятельность Стадного вызвают возмущение руководства Кабмина. Поэтому согласование кандидатуры на его место уже идет и в ближайшее время вопрос будет вынесен на заседание правительства.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Обучение, Карантин, Коронавирус, Минцифры.
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