В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ

По состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", - говорится в опубликованной в четверг утром на странице Минздрава в соцсети Фейсбук информации.
Статистика по областям:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, из 804 подтвержденных случаев госпитализированы 398 человек, а остальные лечатся дома.
Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медицинских работников.
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек, сообщил Ляшко.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.
В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.
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