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Четверг, 02.04.2020
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В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ

В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 804

По состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", - говорится в опубликованной в четверг утром на странице Минздрава в соцсети Фейсбук информации.

Статистика по областям:

  • Винницкая обл. - 51 случаев;
  • Волынская обл. - 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаи;
  • Житомирская обл. - 6 случаи;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случаев;
  • м. Киев - 160 случаев;
  • Киевская обл. - 64 случая;
  • Кировоградская обл. - 7 случаи;
  • Львовская обл. - 11 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 14 случаев;
  • Полтавская обл. - 5 случай;
  • Ровенская обл. - 19 случаев;
  • Сумская обл. - 26 случаев
  • Тернопольская обл. - 106 случаев;
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 4 случая;
  • Хмельницкая обл. - 6 случай;
  • Черкасская обл. - 54 случаев;
  • Черновицкая обл. - 143 случаев;
  • Черниговская обл. - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, из 804 подтвержденных случаев госпитализированы 398 человек, а остальные лечатся дома.

Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медицинских работников.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек, сообщил Ляшко.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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