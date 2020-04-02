В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ

Новости Украины:Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 804

По состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", - говорится в опубликованной в четверг утром на странице Минздрава в соцсети Фейсбук информации.

Статистика по областям:

Винницкая обл. - 51 случаев;

Волынская обл. - 10 случаев;

Днепропетровская обл. - 10 случаев;

Донецкая обл. - 7 случаи;

Житомирская обл. - 6 случаи;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случаев;

м. Киев - 160 случаев;

Киевская обл. - 64 случая;

Кировоградская обл. - 7 случаи;

Львовская обл. - 11 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 14 случаев;

Полтавская обл. - 5 случай;

Ровенская обл. - 19 случаев;

Сумская обл. - 26 случаев

Тернопольская обл. - 106 случаев;

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 4 случая;

Хмельницкая обл. - 6 случай;

Черкасская обл. - 54 случаев;

Черновицкая обл. - 143 случаев;

Черниговская обл. - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, из 804 подтвержденных случаев госпитализированы 398 человек, а остальные лечатся дома.

Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медицинских работников.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек, сообщил Ляшко.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.