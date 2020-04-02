В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей

Новости Украины:Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей в Украине.

Коронавирус подтвержден у 57 детей в Украине. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 — на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

По данным ЦОС, наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет – 60,7%.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный госсанврач Виктор Ляшко проинформировал на брифинге, что в Украине госпитализированы 20 детей с коронавирусом.

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

На следующей неделе в Украине начнется серийное производство тестов на COVID-19 и таким образом будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории.

В Киеве составлено более 460 протоколов за нарушение карантинного режима, а также 5 человек были оштрафованы за нарушение режима обсервации, заявил мэр города Виталий Кличко.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.