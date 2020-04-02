Скачать
Четверг, 02.04.2020
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную
Ретроградные планеты в апреле 2020 года
Ретроградные планеты в апреле 2020 года

В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей

В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей в Украине.

Коронавирус подтвержден у 57 детей в Украине. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 — на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

По данным ЦОС, наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет – 60,7%.

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный госсанврач Виктор Ляшко проинформировал на брифинге, что в Украине госпитализированы 20 детей с коронавирусом.

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

На следующей неделе в Украине начнется серийное производство тестов на COVID-19 и таким образом будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории.

В Киеве составлено более 460 протоколов за нарушение карантинного режима, а также 5 человек были оштрафованы за нарушение режима обсервации, заявил мэр города Виталий Кличко.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
05 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19
Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Глобальный сбой произошел в работе Twitter
Глобальный сбой произошел в работе Twitter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь