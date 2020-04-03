В мире количество больных коронавирусом превысило миллион человек: карта распространения

В настоящее время в мире зафиксировано 1 016 128 случаев заболевания коронавирусом, еще 210 335 человек выздоровели.

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

По итогам 1 апреля в мире было выявлено 76 836 новых случаев коронавирусной инфекции — это рекордный показатель с начала пандемии. По итогам 2 апреля общее число диагностированных случаев COVID-10 в мире превысило 930 тысяч.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Source: Johns Hopkins CSSE / gisanddata.maps.arcgis.com Get the data Created with Datawrapper

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

(Данные представлены по состоянию на 00:01 2 апреля)

США (более 215 тыс.) — свыше 26 тыс. новых случаев по итогам 1 апреля и впервые свыше 1 тыс. смертей за сутки (такого ранее не было ни в одной из стран)

Италия (110 574) — свыше 4,7 тыс. новых пациентов за сутки, +727 смертей;

Испания (104 118) — выявлено более 8,1 тыс. новых случаев за 1 апреля, +923 смерти;

Китай (81 554) — 36 новых больных за сутки и +7 смертей;

Германия (77 981) — более 6,1 тыс. новых случаев за 1 апреля, +156 смертей.

Франция занимает шестое место (56 989 случаев в целом). Далее следуют Иран (47 593) и Великобритания (29 474). Закрывают десятку Швейцария (17 768) и Турция (15 679).

Данные представлены по состоянию на 00:01 2 апреля и отражают итоговую статистику минувших суток по странам (за 1 апреля)

Более 195 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 47,2 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (13 155), Испанию (9 387) и США (5 102). Четвертое место в мире по числу умерших теперь занимает Франция (4 032) и лишь пятое место — Китай ((3 312).

На данный момент на планете более 694 тыс. активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

С 17 марта, когда первые два случая инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус "покорил" все страны Европы.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 110 574

Испания — 104 118

Германия — 77 981

Франция — 56 989

Великобритания — 29 474

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

Общее количество инфицированных в Украине людей на 3 апреля достигло почти 900 человек, а 20 случаев закончились детально, а 13 выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 125 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Статистика по областям на 3 апреля

Киев - 160 инфицированных. В столице официальное число инфицированных COVID-19 остается наибольшим показателем по Украине и на сегодняшний день, по данным мэрии, составляет 161 человек. Первый случай коронавируса здесь был зарегистрирован 16 марта. А сегодня зафиксирована первая смерть – умер 70-летний мужчина. Также сообщается, что за последние сутки диагноз подтвердился у 27 человек: 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.

Черновицкая область - 143 инфицированных (5 летальных). Коронавирус впервые был подтвержден в регионе и в Украине 3 марта. 31 марта два человека умерли. По сообщению ОГА, за последние сутки коронавирусом заразились 10 медработников. Также сообщается, что 5 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Тернопольская область - 106 инфицированных (1 летальный случай). Первое подтверждение коронавируса было получено 20 марта. А 25 марта зафиксирована смерть от COVID-19 в Монастырисском районе. Также инфекция подтвердилась у мэра города Монастыриск Андрея Старуха. По сообщению ОГА, за последние сутки в регионе появилось еще 8 заболевших.

Ивано-Франковская область - 74 инфицированных (5 летальных случая). Первый случай инфицирования в регионе зафиксирован 19 марта у женщины, которая позже умерла. 31 марта от коронавируса умерла женщина после родов. Ребенок чувствует себя удовлетворительно. В этот же день от COVID-19 скончалась 60-летняя женщина. По сообщению местных властей, 2 апреля в Ивано-Франковске умерла еще одна роженица с подозрением на коронавирус. Экспресс-тесты выявили более сотни зараженных.

Киевская область - 64 инфицированных (3 летальных случая). Первое заражение в Киевской области было подтверждено 17 марта. Более половины больных лечится дома. 29 марта умерли двое мужчин. На сегодняшний день коронавирус в области подозревают у 258 человек.

Черкасская область - 54 инфицированных. Здесь вирус первый раз был выявлен 22 марта. Очаг COVID-19 зафиксирован в городе Каменка, где число больных превысило 20 человек, из которых – 5 медиков. В город ограничили въезд и выезд.

Винницкая область - 51 инфицированный. Первое подтверждение COVID-19 зафиксировано 25 марта. 27 марта в Виннице заболели 5 медиков. По сообщению ОГА, по состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 133 подозрения на коронавирус, в том числе у четырех детей.

Сумская область - 26 инфицированных (3 летальных случая). Впервые инфекция была обнаружена 25 марта у 78-летней женщины, которая умерла в тот же день. Наиболее количество зараженных людей – в Конотопском районе, где 31 марта умерла вторая женщина. В Сумах во время карантина уволили почти полсотни медицинских работников местного роддома.

Запорожская область - 19 инфицированных. Сразу 5 случаев заражения в регионе были подтверждены 25 марта. Также сообщается об одной выздоровевшей пациентке. За последние сутки заболело еще 6 человек, все они находятся в изоляции.

Ровненская область - 19 инфицированных (3 летальных случая). Инфицирование COVID-19 первый раз было зафиксировано 27 марта у 9 жителей села Тынное, где позже умерли три человека. Позже село было заблокировано. По сообщению ОГА, на сегодня 4 человека с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Одесская область - 14 инфицированных. Первый случай инфицирования был подтвержден 24 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля подтвердились два новых случая заражения – у мужчины 1975 г.р. и у девушки 200 г.р. Оба инфицированных недавно вернулись из-за границы.

Львовская область - 11 инфицированных. В регионе первый случай коронавируса подтвердился 20 марта. По сообщению местной ОГА, в областную инфекционную больницу госпитализированы 38 человек с подозрением на COVID-19 , из них 5 – в тяжелом состоянии.

Днепропетровская область - 10 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса в области было получено 19 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля подтвердились еще два случая заражения в Кривом Роге и Новомосковске, а общее количество больных выросло до 12.

Волынская область - 10 инфицированных. Первый случай заражения в области подтвердился 25 марта у ребенка. Также инфекция была выявлена у директора городской клинической больницы.

Донецкая область - 6 7 инфицированных. Коронавирус в регионе первый раз был подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя.

Кировоградская область - 7 инфицированных. Впервые заражение было выявлено 29 марта. Позже инфицирование COVID-19 подтвердилось в Кропивницком и Долинском районе.

Житомирская область - 6 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай в области был официально подтвержден 12 марта у жительницы Радомышля, которая умерла на следующий день. По сообщению ОГА, за последние сутки еще один случай коронавируса выявлен у жительницы Бердичева.

Хмельницкая область - 6 инфицированных. Первый случай заражения здесь был подтвержден 27 марта. По сообщению ОГА, контрольный PLR-тест одной больной показал отрицательный результат.

Полтавская область - 5 инфицированный. В Полтавской области 27 марта был зафиксирован первый случай коронавируса у 75-летней жительницы Кременчуга. По сообщению ОГА, 2 апреля официально подтверждены еще 2 случая заражения у 76-летней женщины и ее 55-летней дочери.

Херсонская область - 4 инфицированный (1 летальный случай). Первый случай заражения в области подтвержден 25 марта. По состоянию на 2 апреля зафиксированы еще три случая, один из которых стал летальным. У 68-летней медсестры Олешковской районной больницы подтвердился COVID-19 после смерти. 130 медиков, контактировавших с женщиной, отправлены в изоляцию.

Луганская область - 3 инфицированных. Первый случай заражения COVID-19 был подтвержден 25 марта. С 28 марта в регионе действуют ограничения на въезд.

Черниговская область - 3 инфицированных. Первое инфицирование здесь зафиксировано 26 марта у жителя Борзнянского района. По данным местной ОГА, 31 марта был зафиксирован третий случай заражения.

Закарпатская область - 1 инфицированный. В регионе ситуация не изменилась. Первый официально подтвержденный случай инфицирования COVID-19 зафиксирован 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первый случай COVID-19 был подтверждено 28 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля в Харькове с подозрением на коронавирус умер мужчина. Также в регионе зафиксировано 15 подозрений на коронавирус.

Николаевская область – инфицированных нет. И это пока единственная область Украины, где инфекция официально не подтверждена. По состоянию на 2 апреля зафиксировано 10 человек с подозрением на COVID-19.