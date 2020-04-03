Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 1 016 128 человек.

В частности, в настоящее время в мире зафиксированы 1 016 128 случая заболевания, 210 335 человек выздоровели, умерло от болезни 52 973 человека.

В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 3 апреля в Украине подтверждено 942 случаев COVID-19. 23 человека умерло, еще 19 выздоровели.

Важно:

в Украине инфицированы коронавирусом 942 человека;

в стране зафиксировано 23 летальных случаев;

СБУ расследует сокрытие информации о заражении коронавирусом;

Минздрав установил стандарт лечения пациентов с Covid-19;

массовое тестирование – единственный способ сдержать пандемию;

новая вспышка болезни в Китае.

09:00 Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

08:10 Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине нужно усилить карантин.

08:00 По состоянию на утро 3 апреля, в мире заболели 1 016 128 людей, еще 210 335 человек выздоровели.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: