Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 апреля

По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 1 016 128 человек.
В частности, в настоящее время в мире зафиксированы 1 016 128 случая заболевания, 210 335 человек выздоровели, умерло от болезни 52 973 человека.
В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 3 апреля в Украине подтверждено 942 случаев COVID-19. 23 человека умерло, еще 19 выздоровели.
Важно:
в Украине инфицированы коронавирусом 942 человека;
в стране зафиксировано 23 летальных случаев;
СБУ расследует сокрытие информации о заражении коронавирусом;
Минздрав установил стандарт лечения пациентов с Covid-19;
массовое тестирование – единственный способ сдержать пандемию;
новая вспышка болезни в Китае.
09:00 Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.
08:10 Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине нужно усилить карантин.
08:00 По состоянию на утро 3 апреля, в мире заболели 1 016 128 людей, еще 210 335 человек выздоровели.
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.