COVID-19 в Украине: когда закончится карантин

Новости Украины:В Минздраве рассказали, что ждет украинцев после ужесточения условий карантина из-за коронавируса.

25 марта Кабмин принял решение продлить карантин в Украине из-за коронавируса еще на 30 дней, поэтому он официально действует до 24 апреля. Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров.

Кроме того, предполагается, что карантин могут как еще продлить, так и прекратить раньше срока.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в Украине на всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. То есть чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления в соответствии с действующим законодательством или, если справимся и преодолеем эту ситуацию раньше, тогда отдельно будем принимать решение на заседании Кабинета министров", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, карантин в Украине официально ввели 12 марта. Он должен был длиться до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине его решили продлить.

В соответствии с требованиями карантина, граждане должны оставаться дома и выходить только по необходимости, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Учитывая это, часть работодателей перевела работников на удаленный режим работы.

Кроме того, в Украине на карантин закрыты все учебные заведения, в вузах введено дистанционное обучение, не работают ТРЦ, развлекательные объекты, заведения питания, отменены все массовые мероприятия.

В Киеве, Днепре и Харькове не работает метрополитен.

В столице даже действует ряд ограничений по пребыванию в магазинах и аптеках, в которых не должно быть более одного человека на 10 квадратных метров.

1 апреля Кабмин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса. Они продлятся до 24 апреля. Об этом сказал на заседании министр здравоохранения Максим Степанов.

Теперь до окончания карантина по всей стране запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора и ходить группой более двух человек (исключение – случаи служебной необходимости и сопровождения детей). Также детям до 16 лет запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Кроме этого, нельзя посещать спортивные и детские площадки, парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме случаев выгула домашних животных одним человеком и случаев служебной необходимости.

Проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов власти, также запрещено.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.