Скачать
Пятница, 03.04.2020
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы
УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля

COVID-19 в Украине: когда закончится карантин

COVID-19 в Украине: когда закончится карантин
10:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Минздраве рассказали, что ждет украинцев после ужесточения условий карантина из-за коронавируса.

25 марта Кабмин принял решение продлить карантин в Украине из-за коронавируса еще на 30 дней, поэтому он официально действует до 24 апреля. Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров.

Кроме того, предполагается, что карантин могут как еще продлить, так и прекратить раньше срока.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в Украине на всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. То есть чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления в соответствии с действующим законодательством или, если справимся и преодолеем эту ситуацию раньше, тогда отдельно будем принимать решение на заседании Кабинета министров", — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, карантин в Украине официально ввели 12 марта. Он должен был длиться до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине его решили продлить.

В соответствии с требованиями карантина, граждане должны оставаться дома и выходить только по необходимости, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Учитывая это, часть работодателей перевела работников на удаленный режим работы.

Кроме того, в Украине на карантин закрыты все учебные заведения, в вузах введено дистанционное обучение, не работают ТРЦ, развлекательные объекты, заведения питания, отменены все массовые мероприятия.

В Киеве, Днепре и Харькове не работает метрополитен.

В столице даже действует ряд ограничений по пребыванию в магазинах и аптеках, в которых не должно быть более одного человека на 10 квадратных метров.

1 апреля Кабмин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса. Они продлятся до 24 апреля.  Об этом сказал на заседании министр здравоохранения Максим Степанов.

Теперь до окончания карантина по всей стране запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора и ходить группой более двух человек (исключение – случаи служебной необходимости и сопровождения детей). Также детям до 16 лет запретили находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Кроме этого, нельзя посещать спортивные и детские площадки, парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме случаев выгула домашних животных одним человеком и случаев служебной необходимости.

Проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов власти, также запрещено.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
03 Как приучить себя и свой организм пить больше воды на протяжении дня
04 Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
05 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Украине: когда закончится карантин
COVID-19 в Украине: когда закончится карантин
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
В мире количество больных коронавирусом превысило миллион человек: карта распространения
Число заболевших превысило миллион: карта распространения
Google представил новый Doodle: все о COVID-19
Google представил новый Doodle: все о COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь