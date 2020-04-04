В Украине запустят производство ПЦР-тестов для выявления COVID-19

Новости Украины:Украина начинает производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

В Украине будут производить ПЦР-тесты для выявления коронавируса в объеме от 2 до 7 тысяч ежедневно.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов, передает Украинская правда.

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там 2 миллиона тестирований. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам каждый день по 2-7 тысяч (тестов)", - сказал он.

По словам Тимошенко, украинские ПЦР-тесты значительно дешевле иностранных и работают "без вопросов", поэтому для системы здравоохранения будут закупать в первую очередь их. Тимошенко сообщил, что до этого Украина импортировала ПЦР-тесты из Китая и Южной Кореи.