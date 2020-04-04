COVID-19 в Украине: Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.
В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 66 случаев;
- Волынская область - 17 случаев;
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 9 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 28 случаев;
- Ивано-Франковская область - 94 случая;
- Кировоградская область - 19 случаев;
- г.Киев - 195 случаев;
- Киевская область - 77 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 26 случаев;
- Полтавская область - 8 случаев;
- Ровенская область - 31 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 135 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 206 случаев;
- Черкасская область - 61 случай;
- Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 4 апреля в Центр общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине были зафиксированы 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 умерли.
Напомним:
17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.
Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.