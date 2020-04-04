COVID-19 в Украине: Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе

Новости Украины:В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, из них 28 летальных.

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.

В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 66 случаев;

- Волынская область - 17 случаев;

- Днепропетровская область - 14 случаев;

- Донецкая область - 8 случаев;

- Житомирская область - 9 случаев;

- Закарпатская область - 24 случая;

- Запорожская область - 28 случаев;

- Ивано-Франковская область - 94 случая;

- Кировоградская область - 19 случаев;

- г.Киев - 195 случаев;

- Киевская область - 77 случаев;

- Львовская область - 14 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 26 случаев;

- Полтавская область - 8 случаев;

- Ровенская область - 31 случай;

- Сумская область - 37 случаев;

- Тернопольская область - 135 случаев;

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 8 случаев;

- Хмельницкая область - 10 случаев;

- Черновицкая область - 206 случаев;

- Черкасская область - 61 случай;

- Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 4 апреля в Центр общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине были зафиксированы 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 умерли.

Напомним:

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.

Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.