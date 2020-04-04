В Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Новости Украины:В Италию отправились 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским специалистам в борьбе с распространением коронавируса.

В Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга..

"... наших 20 врачей поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам в оказании медицинской помощи", - сказал Ляшко, добавив, что они будут изучать опыт итальянских коллег.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация будет стабильная и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи мы сможем провести их обсервацию для того чтобы не было распространения на территории Украины коронавирусной болезни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли.

С 6 апреля постановлением правительства в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, полиции дали право проверять документы на улице.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.