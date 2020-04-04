Скачать
Суббота, 04.04.2020
COVID-19 в Украине: Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Минздрав опубликовал последние данные о коронавирусе
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 4 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Нокаут в третьем раунде: состоялся бой Ломаченко - Лопес (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля

В Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

В Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
12:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Италию отправились 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским специалистам в борьбе с распространением коронавируса.

В Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга..

"... наших 20 врачей поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам в оказании медицинской помощи", - сказал Ляшко, добавив, что они будут изучать опыт итальянских коллег.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация будет стабильная и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи мы сможем провести их обсервацию для того чтобы не было распространения на территории Украины коронавирусной болезни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли.

С 6 апреля постановлением правительства в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, полиции дали право проверять документы на улице.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Эпидемия, Врачи, Медики, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
02 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 В Украину за сутки вернулись семь тысяч граждан
05 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
Коронавирус в Киеве: число заразившихся COVID-19 увеличилось до 214
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Сколько коронавирус живет на поверхностях?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь