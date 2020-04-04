Коронавирус в Украине: Ученые дали прогноз на даты "пика COVID-19"

Министерство здравоохранения прогнозирует пик COVID-19 в Украине на 14-15 апреля.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает МОЗ.
"... уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов", сказал Ляшко.
По его словам, не стоит поддаваться чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведений без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.