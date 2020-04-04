Коронавирус в Украине: Ученые дали прогноз на даты "пика COVID-19"

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ученые дали прогнозы да предположительные даты пика заболеваемости в стране.

Министерство здравоохранения прогнозирует пик COVID-19 в Украине на 14-15 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает МОЗ.

"... уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов", сказал Ляшко.

По его словам, не стоит поддаваться чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведений без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Напомним: