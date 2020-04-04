Какой средний возраст у 86% умерших от COVID-19 в Украине

В Украине по состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от COVID-19 имели возраст старше 50 лет.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
"86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет (по состоянию на 4 апреля)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что большинство погибших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
61% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
13% - новообразования
4% - заболевания почек
9% - заболевания легких;
4% - ожирение.
"Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%)", - отмечается в сообщении.
По возрастным распределением:
30-39 лет - 2 человека;
40-49 лет - 2 человека;
50-59 лет - 9 человек;
60-69 лет - 9 человек;
70-79 лет - 5 человек;
80-89 лет - 1 человек;
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.