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Какой средний возраст у 86% умерших от COVID-19 в Украине

Какой средний возраст у 86% умерших от COVID-19 в Украине
16:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине медики подсчитали средний возраст среди жертв заболевания.

В Украине по состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от COVID-19 имели возраст старше 50 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет (по состоянию на 4 апреля)", - говорится в сообщении. 

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Сообщается, что большинство погибших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний. 

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • 61% - сердечно-сосудистые заболевания;

  • 40% - сахарный диабет

  • 13% - новообразования

  • 4% - заболевания почек

  • 9% - заболевания легких;

  • 4% - ожирение.

"Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%)", - отмечается в сообщении.

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По возрастным распределением:

  • 30-39 лет - 2 человека;

  • 40-49 лет - 2 человека;

  • 50-59 лет - 9 человек;

  • 60-69 лет - 9 человек;

  • 70-79 лет - 5 человек;

  • 80-89 лет - 1 человек;

Напомним:

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Украина, Жертвы, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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