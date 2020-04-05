Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
Сегодня Вербное воскресенье у католиков: приметы и традиции

Тодуров: Вирус паники хуже, чем коронавирус

Тодуров: Вирус паники хуже, чем коронавирус
11:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В Украине в связи с распространением коронавируса у большинства граждан возникла "вирусная" паника и это может быть хуже чем опасность самого COVID-19.

Истерия вокруг коронавируса не оправдана, так как в авариях и от сердечно-сосудистых заболеваний умирает в разы больше людей. Украина заблудилась в реформах, и лишь вернувшись к медсистеме Семашко — удастся восстановить медицину в стране.

Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" сообщил врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

"Истерика, которая сегодня есть по поводу коронавируса, во многом не оправдана. У нас в год умирает 6 тысяч человек от попыток суицида, около 4 тысяч погибает под колесами автомобиля, я уже не говорю, сколько погибает от туберкулеза — больше 10 тысяч, погибают от сердечно-сосудистых заболеваний — больше 300 тысяч в год, и по этому поводу ни у кого нет серьезных волнений, это вроде как естественно. Поэтому если взять статистику по коронавирусу, и посчитать сколько умирает и сколько уже умерло, и сколько мы можем предположить — умрет, в общем-то, истерика не оправдана... Вирус паники, хуже коронавируса, да", — считает врач.

Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19

Тодуров считает, хорошо, что Беларусь сохранила систему Семашко, которая четко заточена на профилактику, на иммунизацию, на все прививки, это практически система Советского союза, только хорошо финансируемая и очень высокотехнологичная.

"В Беларуси работает санстанция, работают инфекционные больницы, которые финансируются государством, в Беларуси сохранена управленческая вертикаль, и очень четко сотрудничает пограничная служба с медициной, с выявлением, с полицией, со службой безопасности. Все эти службы работают вместе. (В Украине — ред.) заблудились в реформах, мы не просто заблудились — мы разрушили медицину, которую имели. 

Беларусь сохранила все плюсы, что имела советская медицина, и приумножила их, обеспечив свою медицину хорошим финансированием. Это оптимальный путь для украинской медицины, туда надо добавить 20% частных клиник для богатых людей и сохранить ту систему, что у нас была", — отметил Тодуров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Заболевание, Карантин, Паника, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
03 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь