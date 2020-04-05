Тодуров: Вирус паники хуже, чем коронавирус

Новости Украины:В Украине в связи с распространением коронавируса у большинства граждан возникла "вирусная" паника и это может быть хуже чем опасность самого COVID-19.

Истерия вокруг коронавируса не оправдана, так как в авариях и от сердечно-сосудистых заболеваний умирает в разы больше людей. Украина заблудилась в реформах, и лишь вернувшись к медсистеме Семашко — удастся восстановить медицину в стране.

Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" сообщил врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

"Истерика, которая сегодня есть по поводу коронавируса, во многом не оправдана. У нас в год умирает 6 тысяч человек от попыток суицида, около 4 тысяч погибает под колесами автомобиля, я уже не говорю, сколько погибает от туберкулеза — больше 10 тысяч, погибают от сердечно-сосудистых заболеваний — больше 300 тысяч в год, и по этому поводу ни у кого нет серьезных волнений, это вроде как естественно. Поэтому если взять статистику по коронавирусу, и посчитать сколько умирает и сколько уже умерло, и сколько мы можем предположить — умрет, в общем-то, истерика не оправдана... Вирус паники, хуже коронавируса, да", — считает врач.

Тодуров считает, хорошо, что Беларусь сохранила систему Семашко, которая четко заточена на профилактику, на иммунизацию, на все прививки, это практически система Советского союза, только хорошо финансируемая и очень высокотехнологичная.

"В Беларуси работает санстанция, работают инфекционные больницы, которые финансируются государством, в Беларуси сохранена управленческая вертикаль, и очень четко сотрудничает пограничная служба с медициной, с выявлением, с полицией, со службой безопасности. Все эти службы работают вместе. (В Украине — ред.) заблудились в реформах, мы не просто заблудились — мы разрушили медицину, которую имели.

Беларусь сохранила все плюсы, что имела советская медицина, и приумножила их, обеспечив свою медицину хорошим финансированием. Это оптимальный путь для украинской медицины, туда надо добавить 20% частных клиник для богатых людей и сохранить ту систему, что у нас была", — отметил Тодуров.