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Пандемия COVID-19: какое место по заболеваемости в мире занимает Украина

Пандемия COVID-19: какое место по заболеваемости в мире занимает Украина
08:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине по состоянию на 22:00 5 апреля зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом, сейчас в стране уже 1308 случаев COVID-19.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

За последние сутки в Украине на коронавирус заболело 83 человека. Украина занимает 53 место среди стран мира, где обнаружен коронавирус.

В целом в мире с 1 274 923 случаев заболевания 260 484 лица выздоровело и 69 479 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 337 274 случая заражения, в Испании – 131 646, в Италии – 128 948, в Германии – 100 123, Франции – 93 780, Иране – 58 226.

В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 602 случаи заражения COVID-19.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии – 15 887 (525 за последние сутки). В Испании - 12 641 (694) смертей.

Кроме того, во Франции – 8078 (518) смертей, в Великобритании – 4934 (621), в Иране – 3603 (151).

Карта данных о коронавирусе в мире / скриншот gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 22:00 5 апреля зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 случаев - летальные. 28 человек выздоровели.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. 

В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры.

Группа ученых из лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что если бы человечество не приняло меры, от коронавирусной болезни Covid-19 могли бы умереть 40 миллионов человек.

Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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