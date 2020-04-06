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За сутки 68 новых случаев: МОЗ обнародовал свежую статистику заболеваемости COVID-19

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За сутки 68 новых случаев: МОЗ обнародовал свежую статистику заболеваемости COVID-19
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zmist.pl.ua

Новости Украины:Минздрав сообщил, что за сутки в Украине выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом, всего инфицированы 1319 человек.

В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 38 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.

В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 75 случаев;
- Волынская область – 24 случая (2 летальных);
- Днепропетровская область - 14 случаев;
- Донецкая область - 9 случаев (1 летальный);
- Житомирская область - 11 случаев (2 летальных);
- Закарпатская область - 35 случаев;
- Запорожская область - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 116 случаев (7 летальных);
- Кировоградская область - 41 случай (1 летальный);
- г.Киев - 234 случаев (4 летальных);
- Киевская область - 91 случай (5 летальных);
- Львовская область – 27 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 27 случаев;
- Полтавская область - 11 случаев;
- Ровенская область - 39 случай (5 летальных);
- Сумская область - 51 случай (2 летальных);
- Тернопольская область - 160случаев (2 летальных);
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 10 случаев (1 летальный);
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черновицкая область - 220 случаев (5 летальных);
- Черкасская область - 62 случай (1 летальный);
- Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 6 апреля в ЦОЗ поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.

Пандемия COVID-19: какое место по заболеваемости в мире занимает Украина

Данные за 24 часа на 22:00 5 апреля составляли 83 новых лабораторно подтвержденных случая.

До этого в последние несколько дней суточная статистика колебалась в районе 150 случаев.

А в пятницу вечером, 3 апреля, количество новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки составило 175 — это самая большая цифра с начала эпидемии в Украине.

С сегодняшнего дня в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса.  Ко все более суровым нововведениям Кабинет министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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