Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

На 9:00 6 апреля Минздрав сообщает о 1319 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в Украине, умерло 38 человек, выздоровело 28.

За сутки выявлено 68 новых случаев.

Данные о ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 24 случая;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 9 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 35 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 116 случаев;

Кировоградская область — 41 случай;

м. Киев — 234 случая;

— 234 случая; Киевская область — 91 случай;

Львовская область — 27 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 27 случаев;

Полтавская область — 11 случаев;

Ровенская область — 39 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 160 случаев;

— 160 случаев; Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 випадків;

— 220 випадків; Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

По состоянию на утро 6 апреля в ЦОЗ поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции.

На 06 апреля 2020 в Украине насчитывалось 1319 заразившихся, из них умерших — 38.Данные за 24 часа на 22:00 5 апреля составляли 83 новых лабораторно подтвержденных случая.

Коронавирус в мире

По состоянию на 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486. Об этом сообщается на сайте Worldometers.

Больше всего заболевших в США - 336 830 (9618 умерших и 17 977 выздоровевших). В Испании зафиксировали 131 646 случаев заболевания (12 641 из них летальные, 38 080 человек выздоровели), в Италии - 128 946 (15 877 человек умерли, 21 815 выздоровели).

Из стран с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 самая низкая смертность от заболевания сохраняется в Германии - там 100 123 заболевших, 1584 умерших и 28 700 выздоровевших.

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Более 265 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 69 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (15 887), Испанию (12 418) и США (9 326). Четвертое место в мире по числу умерших теперь занимает Франция (7 560), а пятое — Великобритания (5 903).

5 апреля Иран (3 603 умерших) стал еще одной страной, которая обогнала по этому показателю Китай (3 322 жертв).

На данный момент на планете более 939 тыс. активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Напомним:

С сегодняшнего дня в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса. Ко все более суровым нововведениям Кабинет министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.