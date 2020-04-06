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В "Укроборонпроме" - первая жертва COVID-19

В "Укроборонпроме" - первая жертва COVID-19
19:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве скончался 72-летний сотрудник Укроборонпрома, заболевший Covid-19.

72-летний сотрудник Государственного концерна "Укроборонпром" скончался в одной из больниц Киева, став первой жертвой коронавирусной инфекции Covid-19 среди сотрудников оборонных предприятиях Украины.

Об этом сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

"В одной из столичных больниц скончался работник одного из наших киевских предприятий, который заболел коронавирусом и находился последние дни в тяжелом состоянии... Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь… Это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпром", - написал Найем на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом он отметил, что для предприятий "Укроборонпрома" коронавирусная инфекция является особенно большим вызовом, поскольку почти четверть сотрудников госконцерна, около 17 тыс человек, находятся в зоне повышенного риска. "Треть из (них – ред.) все еще продолжают ходить на работу, поддерживая критическую инфраструктуру оборонных предприятий", - рассказал замгендиректора госконцерна.

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Найем высказал соболезнования семье умершего и коллективу, где тот работал, а также поблагодарил медиков, боровшихся за его жизнь

Как сообщалось, пресс-служба Министерства здравоохранения заявила, что в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования Covid–19, 38 человек умерли.

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Все по теме:

Укроборонпром, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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