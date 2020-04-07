Ляшко: Украина готова увеличить тестирование на коронавирус

Новости Украины:Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию до 30 тыс. тестов в неделю, затем до 80 тысяч.

Украина готова увеличить количество тестирований на коронавирусную инфекцию до 30 тыс. тестов в неделю, во вторую волну увеличить количество тестирований до 80 тыс. в неделю, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Украина готова проводить 30 тыс. тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тыс. тестирований в неделю", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Ляшко отметил, что в настоящее время в Украине проводится около 1 тыс. тестов в день.

"Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами", - сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.

"Сегодня мы имеем сигнал из областей, что у всех, у кого есть подозрения с пневмонией, забираются образцы и передаются в лабораторию Центра общественного здоровья. Возможно, были проблемы с реагированием и невыездом, люди не сообщают о заболевании, не отбираются образцы", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.

"У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат", - сказал он.

Ляшко уточнил, что такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, "когда первую загрузят на 30 тыс. исследований".

Как сообщается, в Украине тестируют на коронавирус ненамного меньше, чем на западе Европы, если сравнивать стадии развития эпидемии, поскольку там ситуация на 15-20 дней опережает украинскую.