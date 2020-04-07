Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Важно:

количество зараженных составляет 1462 случая;

умерли от болезни 45 человек;

лечение средних и тяжелых случаев болезни проводится за государственный счет;

в Украине вступил в силу масочный режим;

власти могут запретить передвижения на личном автотранспорте;

пандемия достигнет пика на этой неделе.

10:36 В Австрии в течение последних 9 дней наблюдается уменьшение роста количества больных COVID-19, и на сегодняшний день этот ежедневный рост составляет лишь 1,6%.

10:12 Сейм Польши одобрил предложение правящей партии о проведении выборов президента страны в установленный законом срок.

09:44 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии после обострения симптомов коронавируса.

На 9:30 7 апреля в Украине 1462 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, умерло 45 человек, выздоровело 28.

09:15 Украина готова увеличить количество тестирований на коронавирусную инфекцию до 30 тыс. тестов в неделю, во вторую волну увеличить количество тестирований до 80 тыс. в неделю, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

09:14 Гулять с детьми в парках с детьми нельзя, поскольку люди не выдерживают дистанцию в 1,5-2 метра, как это пропагандирует Минздрав, и именно там происходит больше всего социальных контактов (главный санврач Виктор Ляшко).

В то же время Минздрав не запрещал выгул животных, чтобы не было абсурдных ситуаций. По словам главного санврача, в Минздраве понимают, что собаку надо выгулять

09:00 Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк был понижен в ранге после поездки на пляж в нарушение правил общенационального карантина.

08:02 Еще две страны в Европе, как и Австрия, начинают ослаблять карантинные меры: в Чехии разрешили заниматься спортом без масок, а с 9 апреля откроются хозяйственные магазины и ряд других, в Дании с 14 апреля возобновят работу детские сады и начальные школы.

07:41 В мире зафиксировали 1 347 676 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, 74 743 человек умерли, 277 331 пациент вылечился от COVID-19.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: