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В Минздраве пытаются выяснить, как Николаевщина остается нетронутой COVID-19

В Минздраве пытаются выяснить, как Николаевщина остается нетронутой COVID-19
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Ляшко поделился, что Минздрав изучает феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

Министерство здравоохранения проверит Николаевщину, где не зарегистрирован ни один случай заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге 7 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины. В то же время ни один случай не зарегистрирован в Николаевской области. Поэтому сегодня работают бригады медицинских работников, в состав которых входят представители Минздрава, НСЗУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям. Феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен, почему там не зарегистрирован ни один случай. Реальная ли это, или есть нарушения алгоритмов", - сказал Ляшко.

COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зарегистрированы 1462 случая заболевания COVID-19.

Больше всего случаев в г. Киев - 253, Тернопольской области - 168, Ивано-Франковской - 160, Черновицкой - 247 случаев.

По словам главного санитарного врача, Украина может проводить в сутки до 30 тысяч тестирований COVID-19 методом ПЦР.

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Все по теме:

Николаевская область, Минздрав, МОЗ, Николаевщина, Вирус, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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