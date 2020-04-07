В ВСУ - первая смерть от коронавируса

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19.

Сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась в понедельник утром от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

При этом, как сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook во вторник утром, диагноз ей был поставлен уже после ее смерти.

"Относительно умершей: женщина, сотрудник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г..Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз Covid-19 подтвержден вечером 06.04.2020", - рассказали в командовании.

Согласно сообщению, по состоянию на 07:00 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный. Таким образом за последние сутки в ВСУ зарегистрирован один новый случай заболевания Covid-19, он же летальный.

На изоляции, в том числе самоизоляции, в ВСУ находятся 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 18 человек.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - призвали в командовании

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1462 случая Covid-19, них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

По состоянию на 7.00 6 апреля в ВСУ было три случая заражения Covid-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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