Минздрав: Карантин замедляет распространение COVID-19, а пик придется на 14 апреля

Новости Украины:Коронавирус может сдерживать эффективно только карантин, который планируют продлить в Украине.

Карантин замедляет распространение COVID-19, а пик заболеваемости прогнозируют на 14 апреля.

Об этом Министерство здравоохранения сообщает в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

"Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Впрочем, это объясняется также тем, что вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.

В Минздраве заявили также, что ослабления карантина не будет в ближайшее время.

"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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