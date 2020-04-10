Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн

Новости Украины:Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 10 апреля превысило 1 млн 600 тысяч, почти 96 тысяч пациентов умерли.

В мире по состоянию на 8:00 по Киеву пятницы зафиксировано более 1,6 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил американский университет Джона Хопкинса, осуществляющий мониторинг распространения инфекции.

По данным университета, число инфицированных с начала пандемии достигло 1 млн. 600 тыс. 427, жертв - 95 тыс. 699.

По числу заболеваний в мире лидируют США, где зафиксировано более 468 тыс. заразившихся и 16,6 тыс. случаев летального исхода.

Наибольшее число больных после США зафиксировано в Испании - 153 тыс. 222 подтвержденных случая при 15 тыс. 447 скончавшихся.

По числу жертв коронавируса в мире на первом месте Италия, где скончались 18 тыс. 279 человек, инфицированы - 143 тыс. 626.

Во Франции - 118 тыс. 783 случая заражения и 12 тыс. 210 случаев летального исхода, Германии - 118 тыс. 235 (2 тыс. 607), Великобритании - 65 тыс. 872 (7 тыс. 978), Турции - 42 тыс. 282 (908), Бельгии - 24 тыс. 983 (2 тыс. 523), Швейцарии - 24 тыс. 051 (948), Нидерландах - 21 тыс. 903 (2 тыс. 396).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, 38 - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (провинции Гуандун - три, Хэйлунцзян - один).

В стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 336 человек, зарегистрировано 81 тыс. 907 случаев заболевания, из них 1 тыс. 141 - ввезенных из-за границы.

Иран сообщил о 66 тыс. 220 случаях заражения и 4 тыс. 110 смертях.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 190 странах и районах мира.

Карта распространения коронавируса

Source: Johns Hopkins CSSE / gisanddata.maps.arcgis.com Get the data Created with Datawrapper

Более 356 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 89,9 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (17 669), Испанию (15 238) и США (14 865). Четвертое место в мире по числу умерших занимает Франция (10 869), а пятое — Великобритания (7 097).

5 апреля Иран (4 110 умерших) стал еще одной страной, которая обогнала по этому показателю Китай (3 335 жертв).

На данный момент на планете свыше 1,1 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus

Как сообщалось, 9 апреля в мире на коронавирус заболели уже 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 — умерли.

По состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

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