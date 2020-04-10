Карта коронавируса в Украине и мире 10 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлай)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 12 смертей от коронавируса и 16 случаев выздоровления.

В результате осложнений, вызванных болезнью, с начала эпидемии умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели несколько заболеваний.

Показатель летальности в Украине - 3,1%. Всего вылечился 61 человек.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 10.04.2020

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Коронавирус в мире

В мире по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано более 1,6 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По числу заболеваний в мире лидируют США, где зафиксировано более 468 тыс. заразившихся и 16,6 тыс. случаев летального исхода. Наибольшее число больных после США зафиксировано в Испании - 153 тыс. 222 подтвержденных случая при 15 тыс. 447 скончавшихся.

По числу жертв коронавируса в мире на первом месте Италия, где скончались 18 тыс. 279 человек, инфицированы - 143 тыс. 626.

Во Франции - 118 тыс. 783 случая заражения и 12 тыс. 210 случаев летального исхода, Германии - 118 тыс. 235 (2 тыс. 607), Великобритании - 65 тыс. 872 (7 тыс. 978), Турции - 42 тыс. 282 (908), Бельгии - 24 тыс. 983 (2 тыс. 523), Швейцарии - 24 тыс. 051 (948), Нидерландах - 21 тыс. 903 (2 тыс. 396).

Заражение коронавирусом по разным странам на 10.04.2020

Более 356 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 89,9 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (17 669), Испанию (15 238) и США (14 865). Четвертое место в мире по числу умерших занимает Франция (10 869), а пятое — Великобритания (7 097).

5 апреля Иран (4 110 умерших) стал еще одной страной, которая обогнала по этому показателю Китай (3 335 жертв).

На данный момент на планете свыше 1,1 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

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