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Суббота, 11.04.2020
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10 правил которые уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить COVID-19 (Видео)

10 правил которые уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить COVID-19 (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине дали рекомендации для граждан, как уберечь себя от заражения.

Коронавирусная инфекция не имеет лечения и вакцины, поэтому лучший способ уберечься от болезни - предотвратить инфицирование.

Известный врач Ростислав Валихновский дал 10 практических советов, которых должен придерживаться каждый из нас, чтобы не заразиться смертельной болезнью, сообщил телеканал.

Вот они:

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1. Избегайте тесных контактов: вирус распространяется от человека к человеку:

  • сохраняйте расстояние с другими людьми минимум 1,5 м;

  • лучше избегайте мест скопления людей;

  • это особенно касается людей, которые имеют высокий риск развития осложнений.

2. Часто мойте руки:

  • теплой водой с мылом;

  • по крайней мере 20 секунд;

  • особенно после посещения общественных мест;

  • особенно после того, как прикрывали рот/нос во время кашля/чихания.

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3. Используйте антисептик, если не имеете возможности помыть руки:

  • он должен содержать по крайней мере 60% спирта.

4. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту. В идеале вообще не касайтесь лица.

5. Покрывайте рот и нос во время кашля и чихания:

  • используйте одноразовые салфетки или внутреннюю сторону локтя;

  • использованные салфетки сразу выбрасывайте в мусорник;

  • немедленно вымойте руки с мылом или используйте антисептик.

6. Постоянная дезинфекция:

  • ежедневно дезинфицируйте поверхности, к которым часто касаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, туалеты, смесители и мойки;

  • перед дезинфекцией используйте моющие средства, если поверхности загрязнены. 

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7. При отсутствии потребности выходить из дома, оставайтесь дома - самоизоляция. 

8. Если вы НЕ больны и не ухаживаете за больными, не нужно постоянно носить маску/респиратор

  • рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей;

  • прежде всего, рекомендуется избегать любых мест скопления людей;

  • при отсутствии неотложных нужд - оставайтесь дома.

9. Вы вернулись из страны, в которой царит эпидемия коронавирус, но у вас нет симптомов - самоизолируйтесь на 14 дней.

  • Первые симптомы коронавируса (лихорадка, сухой кашель, одышка), тогда немедленно звоните к семейному врачу и сообщите о посещении стран, в которых царит эпидемия и имеющуюся симптоматику. 

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10. Если вы заболели:

  • оставайтесь дома;

  •  четко выполняйте все инструкции врача;

  • ни в коем случае не пользуйтесь общественным транспортом;

  • ограничьте контакт с другими людьми, которые находятся с вами в одном помещении;

  • носите маску на лице, когда находитесь рядом с другими людьми;

  • если вы не в состоянии носить маску (например, из-за того что это является причиной проблем с дыханием), носить ее должны люди, которые ухаживают за вами, заходя в вашу комнату.

Если мы будем придерживаться этих простых правил, мы минимизируем шанс заболеть на коронавирусную инфекцию.

Напомним:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, Врачи, Коронавирус, Covid-19.
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