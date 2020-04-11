10 правил которые уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить COVID-19 (Видео)

Коронавирусная инфекция не имеет лечения и вакцины, поэтому лучший способ уберечься от болезни - предотвратить инфицирование.
Известный врач Ростислав Валихновский дал 10 практических советов, которых должен придерживаться каждый из нас, чтобы не заразиться смертельной болезнью, сообщил телеканал.
Вот они:
1. Избегайте тесных контактов: вирус распространяется от человека к человеку:
сохраняйте расстояние с другими людьми минимум 1,5 м;
лучше избегайте мест скопления людей;
это особенно касается людей, которые имеют высокий риск развития осложнений.
2. Часто мойте руки:
теплой водой с мылом;
по крайней мере 20 секунд;
особенно после посещения общественных мест;
особенно после того, как прикрывали рот/нос во время кашля/чихания.
3. Используйте антисептик, если не имеете возможности помыть руки:
4. Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту. В идеале вообще не касайтесь лица.
5. Покрывайте рот и нос во время кашля и чихания:
используйте одноразовые салфетки или внутреннюю сторону локтя;
использованные салфетки сразу выбрасывайте в мусорник;
немедленно вымойте руки с мылом или используйте антисептик.
6. Постоянная дезинфекция:
ежедневно дезинфицируйте поверхности, к которым часто касаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, туалеты, смесители и мойки;
перед дезинфекцией используйте моющие средства, если поверхности загрязнены.
7. При отсутствии потребности выходить из дома, оставайтесь дома - самоизоляция.
8. Если вы НЕ больны и не ухаживаете за больными, не нужно постоянно носить маску/респиратор
рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей;
прежде всего, рекомендуется избегать любых мест скопления людей;
при отсутствии неотложных нужд - оставайтесь дома.
9. Вы вернулись из страны, в которой царит эпидемия коронавирус, но у вас нет симптомов - самоизолируйтесь на 14 дней.
Первые симптомы коронавируса (лихорадка, сухой кашель, одышка), тогда немедленно звоните к семейному врачу и сообщите о посещении стран, в которых царит эпидемия и имеющуюся симптоматику.
10. Если вы заболели:
оставайтесь дома;
четко выполняйте все инструкции врача;
ни в коем случае не пользуйтесь общественным транспортом;
ограничьте контакт с другими людьми, которые находятся с вами в одном помещении;
носите маску на лице, когда находитесь рядом с другими людьми;
если вы не в состоянии носить маску (например, из-за того что это является причиной проблем с дыханием), носить ее должны люди, которые ухаживают за вами, заходя в вашу комнату.
Если мы будем придерживаться этих простых правил, мы минимизируем шанс заболеть на коронавирусную инфекцию.
Напомним:
По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.
В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.
79 украинцев выздоровели после COVID-19.