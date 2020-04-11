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Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Впервые после модернизации: Ан-225 "Мрия" отправился в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19

Впервые после модернизации: Ан-225 "Мрия" отправился в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19
21:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с потребностью в доставке грузов из Китая в Украину, впервые после модернизации отправился в полет Ан-225 "Мрия".

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации — в КНР за медоборудованием и другими средствами борьбы с COVID-19, пишет Укроборонмпром в Facebook.

"11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия вылетел из международного аэродрома „Киев-Антонов-2" в первый рейс после модернизации", — указано в сообщении.

"Мрия" присоединится к "Русланам" и станет шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова" которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19.

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Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution)

в интересах НАТО и ЕС", — добавили в Укроборонпроме.

Напомним:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, Самолет, Карантин, Мрия, Коронавирус, Covid-19.
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