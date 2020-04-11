Впервые после модернизации: Ан-225 "Мрия" отправился в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации — в КНР за медоборудованием и другими средствами борьбы с COVID-19, пишет Укроборонмпром в Facebook.
"11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия вылетел из международного аэродрома „Киев-Антонов-2" в первый рейс после модернизации", — указано в сообщении.
"Мрия" присоединится к "Русланам" и станет шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова" которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19.
Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution)
в интересах НАТО и ЕС", — добавили в Укроборонпроме.
Напомним:
По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.
В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.
79 украинцев выздоровели после COVID-19.