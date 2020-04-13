Итоги дня 12 апреля: ситуация с коронавирусом, пожар в зоне отчуждения и изменения в госбюджет

Коронавирус в Украине и мире: ситуация на 12 апреля
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
Ляшко говорит, что Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Премьера Британии Бориса Джонсона выписали из больницы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы, однако пока что к исполнению служебных обязанностей он не вернется.
Зеленский пожелал Джонсону и всем заболевшим коронавирусом британцам скорейшего выздоровления.
Дональд Трамп ввел режим масштабного бедствия по всей стране.
Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил о режиме масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за пандемии коронавируса.
В Чернобыльской зоне уже девять дней подряд тушат пожары
В воскресенье, 12 апреля, в зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары. Однако радиационный фон по г. Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.
Госбюджет-2020 перепишут из-за коронавируса, вырастут дефицит и госдолг.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета зарегистрировал в парламенте доработанный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.
На Донбассе боевики произвели два обстрела позиций ВСУ, один военный погиб, один ранен.
Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 12 апреля, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил боевое поражение.
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен объявил состав участников международного турнира, который пройдет в онлайн-формате с 18 апреля по 3 мая.
Известный украинский триатлонист Даниил Сапунов угодил в допинг-скандал.
Украинский триатлонист и участник трех Олимпиад Даниил Сапунов сдал положительную допинг-пробу в прошлом году.
Сэр Стирлинг Мосс умер на 91-м году жизни.
Легендарный британский автогонщик сэр Стирлинг Мосс скончался после продолжительной болезни.
Питер Бонетти скончался на 79-м году жизни.
Официальный сайт Челси сообщает, что бывший голкипер команды и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.
Надежда Бабкина находится в больнице и подключена к аппарату ИВЛ.
В СМИ появилась информация, что российская певица Надежда Бабкина не может самостоятельно дышать.
Католическая Пасха 2020: мировые звезды поздравляют с праздником
12 апреля, католический мир отмечает величайший христианский праздник - Пасху.
Именитые представители шоу-бизнеса и члены королевской семьи выступили с публичными пасхальными поздравлениями.
DZIDZIO исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром
Известный украинский певец Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в рождественское время начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Однако уже тогда у музыканта появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Премьера песни состоялась 11 апреля.
Космический аппарат BepiColombo сделал снимок Земли
Запущенный полтора года назад, европейско-японский космический аппарат BepiColombo прошел в пределах 8 000 миль (12 700 км) от Земли.