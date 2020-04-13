Итоги дня 12 апреля: ситуация с коронавирусом, пожар в зоне отчуждения и изменения в госбюджет

1 Коронавирус в Украине и мире: ситуация на 12 апреля По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек. В Украине зафиксировано 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

2 Ляшко говорит, что Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

3 Премьера Британии Бориса Джонсона выписали из больницы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы, однако пока что к исполнению служебных обязанностей он не вернется. Зеленский пожелал Джонсону и всем заболевшим коронавирусом британцам скорейшего выздоровления.

4 Дональд Трамп ввел режим масштабного бедствия по всей стране. Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил о режиме масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за пандемии коронавируса.

5 В Чернобыльской зоне уже девять дней подряд тушат пожары В воскресенье, 12 апреля, в зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары. Однако радиационный фон по г. Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.

6 Госбюджет-2020 перепишут из-за коронавируса, вырастут дефицит и госдолг. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета зарегистрировал в парламенте доработанный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

7 На Донбассе боевики произвели два обстрела позиций ВСУ, один военный погиб, один ранен. Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 12 апреля, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил боевое поражение.

8 Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен объявил состав участников международного турнира, который пройдет в онлайн-формате с 18 апреля по 3 мая.

9 Известный украинский триатлонист Даниил Сапунов угодил в допинг-скандал. Украинский триатлонист и участник трех Олимпиад Даниил Сапунов сдал положительную допинг-пробу в прошлом году.

10 Сэр Стирлинг Мосс умер на 91-м году жизни. Легендарный британский автогонщик сэр Стирлинг Мосс скончался после продолжительной болезни.

11 Питер Бонетти скончался на 79-м году жизни. Официальный сайт Челси сообщает, что бывший голкипер команды и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.

12 Надежда Бабкина находится в больнице и подключена к аппарату ИВЛ. В СМИ появилась информация, что российская певица Надежда Бабкина не может самостоятельно дышать.

13 Католическая Пасха 2020: мировые звезды поздравляют с праздником 12 апреля, католический мир отмечает величайший христианский праздник - Пасху. Именитые представители шоу-бизнеса и члены королевской семьи выступили с публичными пасхальными поздравлениями.

14 DZIDZIO исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром Известный украинский певец Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в рождественское время начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Однако уже тогда у музыканта появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Премьера песни состоялась 11 апреля.