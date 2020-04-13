Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 апреля

Смотрите фото (7)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 апреля
11:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 13 апреляв мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Важно:

коронавирус диагностирован у 3102 украинцев;

количество летальных случаев возросло до 93;

более 80% умерших от COVID-19 в Украине имели сопутствующие заболевания;

Минздрав прогнозирует новую вспышку коронавируса в октябре;

на всей территории США введен режим стихийного бедствия;

исследования подтвердили возможность распространения вируса на расстояние до 4 метров.

 

11:06 По состоянию на 13 апреля в России зарегистрированы 2558 новых случаев заражения коронавирусом в 62 регионах. Общее число заболевших 18 328 человек. Больше всего заболели в Москве - 1355. В Московской области 495 новых заболевших, Санкт-Петербурге - 121, Тверской области - 44, Краснодарском крае - 41. Количество умерших от COVID-19 увеличилось до 148. За минувшие сутки - 18 летальных случае. Общее число выздоровевших достигло 1470 (за сутки 179). Проведено 1,3 млн тестов на коронавирус.

11:00 В ВСУ по состоянию на 7 утра 13 апреля зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19, один из них – летальный, один выздоровел, говорится в сообщении командования медицинских сил ВСУ.

10:49 В Африке закрыли на карантин заповедники, где обитают человекоподобные обезьяны, такие как гориллы и орангутаны. Пока нет доказательств того, что коронавирус может быть опасен для обезьян, однако национальные парки действуют на упреждение и вводят карантин.

Брифинг главы Минздрава Максим Степанов

Пациенты с ревматоидными заболеваниями будут обеспечены лекарством "Плаквенил", которое исчезло из аптек после того, как врачи заявили о его эффективности против COVID-19. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, этот препарат включат в программу "Доступные лекарства", и его будут выдавать по электронному рецепту. Также достигнута договоренность с фармкомпанией о производстве необходимого количества "Плаквенила".

10:24 ЕС выделит Украине 4 млн евро на поддержку общественных инициатив для борьбы с COVID-19, говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

До конца недели в Украину начнется поставка 90 000 костюмов биозащиты для медиков, сегодня на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

За последнюю неделю увеличено количество тестирований методом ПЦР, в среднем проводится от 2500 до 3000 тестирований за сутки, сообщил на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

За последнюю неделю увеличено количество тестирований методом ПЦР, в среднем проводится от 2500 до 3000 тестирований за сутки, сообщил на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

09:58 Данные Минздрава на утро 13 апреля

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.09:58 

Из 325 новых случаев за сутки - 12 детей и 85 - медработников. Госпитализированы 77 человек, в том числе 1 ребенок и 7 медработников. На ИВЛ - три человека. Выздоровели 8 человек, в том числе 1 ребенок и 4 медработника. Скончались 10 человек, преимущественно люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями. Всего в Украине заболели 3102 человека, в том числе 530 медработников, заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

 

09:35 В Китае количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки достигло шестинедельного максимума. 12 апреля было зарегистрировано в общей сложности 108 новых случаев заболевания. 5 марта было зарегистрировано 143 случая.

09:20 В Тернопольской области 12 апреля зарегистрировали еще 41 медика (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров), которые заражены коронавирусом. Все они живут в Монастырском районе, сообщил замглавы Монастыриской РГА Павел Дронь

08:43 Специалисты из полусотни канадских медцентров начали эксперимент по лечению тяжелобольных пациентов с COVID-19 с использованием конвалесцентной сыворотки крови выздоровевших людей, сообщили в Монреальском университете.

08:34 За границей выздоровели 24 украинца, умерли шесть (по состоянию на 18:00 12 апреля), сообщает МИД. Данные МИД об украинцах за границей

 

07:28 Большинство жителей Германии (56%) высказались против ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, показал соцопрос института YouGov.

07:03 Коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину, заявил спецпредставитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

07:00 С начала пандемии в мире подтверждено 1 848 503 случая заболевания COVID-19, умерло 114 185 человек, выздоровело - 431 629.

 

07:00 Минздрав показал график развития эпидемии по областям.

 

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
05 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: в Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
В Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин, там зафиксировано 90 случаев COVID-19
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса, всего 19 больных
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса
Грузовой корабль Илона Маска успешно доставил груз с МКС
Грузовой корабль Илона Маска успешно доставил груз с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь