Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Важно:

коронавирус диагностирован у 3102 украинцев;

количество летальных случаев возросло до 93;

более 80% умерших от COVID-19 в Украине имели сопутствующие заболевания;

Минздрав прогнозирует новую вспышку коронавируса в октябре;

на всей территории США введен режим стихийного бедствия;

исследования подтвердили возможность распространения вируса на расстояние до 4 метров.

11:06 По состоянию на 13 апреля в России зарегистрированы 2558 новых случаев заражения коронавирусом в 62 регионах. Общее число заболевших 18 328 человек. Больше всего заболели в Москве - 1355. В Московской области 495 новых заболевших, Санкт-Петербурге - 121, Тверской области - 44, Краснодарском крае - 41. Количество умерших от COVID-19 увеличилось до 148. За минувшие сутки - 18 летальных случае. Общее число выздоровевших достигло 1470 (за сутки 179). Проведено 1,3 млн тестов на коронавирус.

11:00 В ВСУ по состоянию на 7 утра 13 апреля зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19, один из них – летальный, один выздоровел, говорится в сообщении командования медицинских сил ВСУ.

10:49 В Африке закрыли на карантин заповедники, где обитают человекоподобные обезьяны, такие как гориллы и орангутаны. Пока нет доказательств того, что коронавирус может быть опасен для обезьян, однако национальные парки действуют на упреждение и вводят карантин.

Брифинг главы Минздрава Максим Степанов

Пациенты с ревматоидными заболеваниями будут обеспечены лекарством "Плаквенил", которое исчезло из аптек после того, как врачи заявили о его эффективности против COVID-19. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, этот препарат включат в программу "Доступные лекарства", и его будут выдавать по электронному рецепту. Также достигнута договоренность с фармкомпанией о производстве необходимого количества "Плаквенила".

10:24 ЕС выделит Украине 4 млн евро на поддержку общественных инициатив для борьбы с COVID-19, говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

До конца недели в Украину начнется поставка 90 000 костюмов биозащиты для медиков, сегодня на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

За последнюю неделю увеличено количество тестирований методом ПЦР, в среднем проводится от 2500 до 3000 тестирований за сутки, сообщил на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

За последнюю неделю увеличено количество тестирований методом ПЦР, в среднем проводится от 2500 до 3000 тестирований за сутки, сообщил на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

09:58 Данные Минздрава на утро 13 апреля

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.09:58

Из 325 новых случаев за сутки - 12 детей и 85 - медработников. Госпитализированы 77 человек, в том числе 1 ребенок и 7 медработников. На ИВЛ - три человека. Выздоровели 8 человек, в том числе 1 ребенок и 4 медработника. Скончались 10 человек, преимущественно люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями. Всего в Украине заболели 3102 человека, в том числе 530 медработников, заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

09:35 В Китае количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки достигло шестинедельного максимума. 12 апреля было зарегистрировано в общей сложности 108 новых случаев заболевания. 5 марта было зарегистрировано 143 случая.

09:20 В Тернопольской области 12 апреля зарегистрировали еще 41 медика (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров), которые заражены коронавирусом. Все они живут в Монастырском районе, сообщил замглавы Монастыриской РГА Павел Дронь

08:43 Специалисты из полусотни канадских медцентров начали эксперимент по лечению тяжелобольных пациентов с COVID-19 с использованием конвалесцентной сыворотки крови выздоровевших людей, сообщили в Монреальском университете.

08:34 За границей выздоровели 24 украинца, умерли шесть (по состоянию на 18:00 12 апреля), сообщает МИД. Данные МИД об украинцах за границей

07:28 Большинство жителей Германии (56%) высказались против ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, показал соцопрос института YouGov.

07:03 Коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину, заявил спецпредставитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

07:00 С начала пандемии в мире подтверждено 1 848 503 случая заболевания COVID-19, умерло 114 185 человек, выздоровело - 431 629.

07:00 Минздрав показал график развития эпидемии по областям.

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: