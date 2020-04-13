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Борьба с фейками о COVID-19: в СБУ рассказали о проделанной работе

Борьба с фейками о COVID-19: в СБУ рассказали о проделанной работе
16:37 Сегодня Телеграф Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:В СБУ рассказали, сколько человек были пойманы на распространении ложной информации о COVID-19 за время карантина.

Служба безопасности Украины во время карантина выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе, и заблокировала 2 тысячи соответствующих интернет-сообществ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В период действия карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. СБУ также заблокировала более 2 тысяч соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тысяч подписчиков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что киберспециалитсы спецслужбы постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина.

В частности, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны.

Как добавили в СБУ, такие агитаторы работали в Одессе, Днипре, Львове, Херсоне и Киеве. По ним следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. То есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Информация о других 146 лицах направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Как сообщалось, председатель Службы безопасности Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

"Фейки в странах устойчивой демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продлении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - заявил глава СБУ.

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СБУ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Фэйк, Covid-19.
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