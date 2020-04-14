ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в ВОЗ дали заявление о дальнейшем развитии пандемии COVID-19 в мире.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Об этом пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала на брифинге в Женеве, сообщает Reuters.

По ее словам, хотя количество новых случаев инфицирования в некоторых странах Европы, в частности в Италии и Испании, уменьшается, однако в других странах, например в Великобритании и Турции, число больных растет.

"90% случаев инфицирования зафиксированы в Европе и Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы, разумеется, еще не видим пик (пандемии)", - заявила Харрис.

ВОЗ сообщит государствам инструкцию из шести шагов, которые они должны воплотить, чтобы начать ослаблять карантин. При этом одним из важнейших мероприятий в организации назвали установление контроля над распространением вируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В настоящее время количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек. Больше всего людей болеет в США, Испании и Италии.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.