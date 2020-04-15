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Опрос: Эпидемия коронавируса пугает украинцев меньше, чем экономические последствия

Опрос: Эпидемия коронавируса пугает украинцев меньше, чем экономические последствия
04:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинцев больше пугают экономические последствия карантина, чем эпидемия.

54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"54% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса (в марте – 43%); 26% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине (в марте – 34%); 13% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в марте – 14%)", - говорится в сообщении.

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.

Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В нее не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Как сообщалось, по состоянию на 14 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 3372 случая Covid-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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Опрос, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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