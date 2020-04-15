Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается

Новости Украины:За вторник, 14 апреля, в мире диагностировали 56 тысяч 300 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки в мире диагностировали 56,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире.

За вторник, 14 апреля, в мире диагностировали 56,3 тысячи заражений COVID-19. В частности, в США - 26 тысяч 945 случаем, Великобритании – 5 тысяч 252, Франции – 6 тысяч 524, Испании – 3 тысячи 961, Турции – 4 тысячи 62 новых случая заболевания коронавирусом.

В то время как еще 4 апреля за сутки было зафиксировано 96,4 тысячи новых случаев заболевания.

Как сообщалось, в мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

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