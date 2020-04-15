Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается
Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается
Фехтование: сезон досрочно завершен во всем мире
Фехтование: сезон досрочно завершен во всем мире
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля

Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается

Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается
07:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:За вторник, 14 апреля, в мире диагностировали 56 тысяч 300 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки в мире диагностировали 56,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире.

За вторник, 14 апреля, в мире диагностировали 56,3 тысячи заражений COVID-19. В частности, в США - 26 тысяч 945 случаем, Великобритании – 5 тысяч 252, Франции – 6 тысяч 524, Испании – 3 тысячи 961, Турции – 4 тысячи 62 новых случая заболевания коронавирусом.

В то время как еще 4 апреля за сутки было зафиксировано 96,4 тысячи новых случаев заболевания.

Как сообщалось, в мире с 1 961 965 случаев заболевания 471 970 человек выздоровела и 125 476 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат
04 Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
05 Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: кому не надо делать тесты
Covid-19: кому не надо делать тесты
Фейки о коронавирусе: ЕС и Канада объединят силы в борьбе с дезинформацией
ЕС и Канада объединят усилия в борьбе против фейков о Covid-19
На Донбассе пострадали трое украинских военных
На Донбассе пострадали трое украинских военных
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь