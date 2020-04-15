Карта коронавируса в Украине и мире 15 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. 108 человек умерли, 143 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировали 392 новых случая.

Из них - 29 детей и 90 медиков. Госпитализированы за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. За сутки выздоровели 24 человека, умерли - 10.

Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области. Вместе с тем, растет количество зараженных в Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях.

Отметим, вчера сообщалось о 3372 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 15.04.2020

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в мире

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 614 246 случаев заболевания коронавирус, в Великобритании 93 873, Франции 143 303, Испании 174 060, Турции 65 111.

Больше всего умерших от вируса в США 26 064, в Италии 21 067, Испании 18 255.

Заражение коронавирусом по разным странам на 15.04.2020

Более 484 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 126 тыс.

Из них значительная часть приходится на США (25 794), Италию (21,067) и Испанию (18 056).

На данный момент на планете свыше 1,38 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus, данные по состоянию на 09:00 15 апреля по Киеву

Напомним, ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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