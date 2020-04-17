Итоги дня 16 апреля: Карантин в Украине, законопроект о местном управлении и "Поступление 2020"

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 апреля
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.
В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
В Кабмине уволили госсекретаря Мининфраструктуры
В Украине по решению Кабмина уволили госсекретаря Министерства инфраструктуры.
Образование 2020
В Министерстве образования и науки Украины собрали на сайте министерства в разделе "Поступление 2020: Профобразование" всю необходимую информацию для поступающих в учреждения профобразования.
Министерство образования и науки советует школам не проводить последние звонки и выпускные вечера.
Внешнее независимое оценивание состоится в столице любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры.
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".
Пылевая буря в столице
Ураганный ветер несет над Киевом облако пыли. В городе низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер.
Пылевая буря, которая случилась сегодня в столице, может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей.
Бой Бриедис - Дортикос в финале WBSS отменен
Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между чемпионом мира по версии IBF Юньером Дортикосом (24-1, 22 КО) и Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) отменен в связи с пандемией коронавируса.
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Первая "ракетка" мира 32-летний сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена сделали большое пожертвование итальянским больницам провинции Бергамо на борьбу с коронавирусом.
Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен на неопределенный срок
Все международные соревнования по фехтованию, запланированные на период с апреля по июнь, отменены.
Карантин закончится: американские кинотеатры готовятся к летнему сезону
Американские кинотеатры рассчитывают открыться в июле.
Определен лучший фильм для домашнего просмотра (Видео)
Кинокартина известного режиссера Квентина Тарантино "Однажды в голливуде" получили главную награду премии домашних релизов Home Media Awards.
Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"
Компания Microsoft объявила о запуске целого ряда инициатив, направленных на улучшение защиты и сохранения биоразнообразия и экосистем во всем мире.
Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса
Джазовому музыканту Ли Коницу было 92 года.
Украинский спектакль стал участником Международного онлайн-фестиваля
Спектакль "Семейный альбом/Album di Famiglia" покажут на онлайн-фестивале.