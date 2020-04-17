Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля

Смотрите фото (5)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
11:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 125 летальных246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.

Важно:

в Украине подтверждены 4662 случай заражения коронавирусом;

погибли от осложнения инфекции 125 человек;

в Мариуполе 200 человек ворвались в супермаркет, несмотря на карантин;

в регионах на выходные людям запретили появляться в общественных местах;

Зеленский подписал закон о карантине.

 

11:00 Один новый случай коронавирусной болезни Covid-19 зарегистрирован в рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, один ранее заболевший сотрудник скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в пятницу утром.

10:54 В Житомире запретили посещать храмы и массовые религиозные мероприятия с 18 по 20 апреля. Решение принял исполком городского совета.

10:44 В России за сутки выявлено 3448 новых случаев COVID-19, всего заболевших по официальной статистике - 27 938. 2304 случая летальные, за сутки - 318. Более половины заболевших - в Москве, 16 146. Россия включает в свою статистику и данные по оккупированному Крыму: 37 заболевших, умерших нет.

Данные Минздрава, брифинг Максима Степанова

Тесты на коронавирус в Украине проводятся бесплатно при наличии определенных симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание). "Любые злоупотребления по этому поводу невозможны, если есть такие случаи - прошу обращаться на горячую линию Минздрава", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Минздрава, в двух регионах Украины количество заразившихся коронавирусом превысило 700 человек - это Черновицкая область (759) и Киев (705)

Из 501 подтвержденных за сутки случаев заболевания COVID-19 - 31 ребенок и 91 медработник. Госпитализировано 156 человек, в том числе 11 детей и 12 медиков. Из общего числа заболевших с начала эпидемии (4662) - 320 детей и 879 медработников. Из выздоровевших 246 человек - 12 детей и 42 медика, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.

Министерство здравоохранения изучает возможность проведения тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз COVID-19.

 Статистика по регионам

  • В Винницкой области - 296 случай (17 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 17 новых случаев заболевания и 5 выздоровления;
  • Волынская область - 122 случая (11 выздоровели), из них 13 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления;
  • Днепропетровская область - 89 случаев (9 выздоровели), из них 11 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;
  • Донецкая область - 12 случаев (6 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;
  • Житомирская область - 177 случаев (1 выздоровел), за минувшие сутки 15 новых случаев заболевания;
  • Закарпатская область - 150 случаев (12 выздоровели), в том числе 34 новых случая заболевания;
  • Запорожская область - 118 случаев заболевания (12 выздоровели), из них 3 новых;
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев (27 выздоровели), из них 26 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления;
  • г.Киев - 705 случаев (30 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 61 новый случай заболевания и 3 - выздоровления;
  • Киевская область - 253 случая (16 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 19 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;
  • Кировоградская область - 218 случаев (6 выздоровели), из них 20 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления;
  • Львовская область - 203 случая (11 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 37 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления;
  • Луганская область - 9 случаев заболевания, из них 5 новых;
  • Николаевская область – 22 случая, новых нет;
  • Одесская область - 93 случая, в том числе 20 новых;
  • Полтавская область - 41 случай (4 выздоровели), в том числе 14 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;
  • Ровенская область - 240 случаев (8 выздоровели), в том числе 36 новых случаев заболевания;
  • Сумская область - 81 случай (6 выздоровели), в том числе 1 новый случай заболевания и 4 – выздоровления;
  • Тернопольская область - 353 случая (25 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления;
  • Харьковская область - 56 случаев заболевания (2 выздоровления), за минувшие сутки 16 новых случаев заболевания;
  • Херсонская область - 51 случай заболевания (5 выздоровления), за минувшие сутки 7 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;
  • Хмельницкая область – 38 случая (3 выздоровели), в том числе 1 новый случай заболевания;
  • Черкасская область - 137 случаев заболевания (7 выздоровели), в том числе 27 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления;
  • Черновицкая область - 759 случаев (25 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 97 новых случая заболевания и 4 - выздоровления;
  • Черниговская область - 12 случаев (3 выздоровели), за минувшие сутки 1 новый случай заболевания и 1 - выздоровления.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро пятницы находится 3 тыс 51 пациент. Всего госпитализировано 1 611 человек, из них 73 ребенка. Таким образом, количество госпитализированных за сутки выросло на 345, в том числе детей – на 11.

Всего в Украине исследовано 47 тысяч 96 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).

По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая заболевания COVID-19, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели. За последние сутки выявлено 501 новый случай. Это новый суточный антирекорд заболеваемости.

08:29 Китай внезапно уточнил число коронавирусных смертей в Ухане: умерло вдвое больше

08:20 Вселенский Патриарх Варфоломей считает, что нынешний кризис, связанный с пандемией, несет уроки для человечества.

07:55 США будут выходить из карантина в три этапа, каждый из которых должен длиться как минимум 14 дней. Решения для начала снятия ограничений будут принимать губернаторы в случае, если в течение двух недель было снижение заболеваемости и система здравоохранения справляется с нагрузкой.

07:40 По последним данным на утро 17 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521.

07:23 В Министерстве иностранных дел заявляют, что за границей уже 49 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля (Онлайн)
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь