Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.
В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.
Важно:
в Украине подтверждены 4662 случай заражения коронавирусом;
погибли от осложнения инфекции 125 человек;
в Мариуполе 200 человек ворвались в супермаркет, несмотря на карантин;
в регионах на выходные людям запретили появляться в общественных местах;
Зеленский подписал закон о карантине.
11:00 Один новый случай коронавирусной болезни Covid-19 зарегистрирован в рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, один ранее заболевший сотрудник скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в пятницу утром.
10:54 В Житомире запретили посещать храмы и массовые религиозные мероприятия с 18 по 20 апреля. Решение принял исполком городского совета.
10:44 В России за сутки выявлено 3448 новых случаев COVID-19, всего заболевших по официальной статистике - 27 938. 2304 случая летальные, за сутки - 318. Более половины заболевших - в Москве, 16 146. Россия включает в свою статистику и данные по оккупированному Крыму: 37 заболевших, умерших нет.
Данные Минздрава, брифинг Максима Степанова
Тесты на коронавирус в Украине проводятся бесплатно при наличии определенных симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание). "Любые злоупотребления по этому поводу невозможны, если есть такие случаи - прошу обращаться на горячую линию Минздрава", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным Минздрава, в двух регионах Украины количество заразившихся коронавирусом превысило 700 человек - это Черновицкая область (759) и Киев (705)
Из 501 подтвержденных за сутки случаев заболевания COVID-19 - 31 ребенок и 91 медработник. Госпитализировано 156 человек, в том числе 11 детей и 12 медиков. Из общего числа заболевших с начала эпидемии (4662) - 320 детей и 879 медработников. Из выздоровевших 246 человек - 12 детей и 42 медика, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В Украине запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.
Министерство здравоохранения изучает возможность проведения тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз COVID-19.
Статистика по регионам
На амбулаторном лечении по состоянию на утро пятницы находится 3 тыс 51 пациент. Всего госпитализировано 1 611 человек, из них 73 ребенка. Таким образом, количество госпитализированных за сутки выросло на 345, в том числе детей – на 11.
Всего в Украине исследовано 47 тысяч 96 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).
По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая заболевания COVID-19, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели. За последние сутки выявлено 501 новый случай. Это новый суточный антирекорд заболеваемости.
08:29 Китай внезапно уточнил число коронавирусных смертей в Ухане: умерло вдвое больше
08:20 Вселенский Патриарх Варфоломей считает, что нынешний кризис, связанный с пандемией, несет уроки для человечества.
07:55 США будут выходить из карантина в три этапа, каждый из которых должен длиться как минимум 14 дней. Решения для начала снятия ограничений будут принимать губернаторы в случае, если в течение двух недель было снижение заболеваемости и система здравоохранения справляется с нагрузкой.
07:40 По последним данным на утро 17 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521.
07:23 В Министерстве иностранных дел заявляют, что за границей уже 49 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.