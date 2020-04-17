Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 17 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 145 533 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.

Важно:

в Украине подтверждены 4662 случай заражения коронавирусом;

погибли от осложнения инфекции 125 человек;

в Мариуполе 200 человек ворвались в супермаркет, несмотря на карантин;

в регионах на выходные людям запретили появляться в общественных местах;

Зеленский подписал закон о карантине.

11:00 Один новый случай коронавирусной болезни Covid-19 зарегистрирован в рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, один ранее заболевший сотрудник скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в пятницу утром.

10:54 В Житомире запретили посещать храмы и массовые религиозные мероприятия с 18 по 20 апреля. Решение принял исполком городского совета.

10:44 В России за сутки выявлено 3448 новых случаев COVID-19, всего заболевших по официальной статистике - 27 938. 2304 случая летальные, за сутки - 318. Более половины заболевших - в Москве, 16 146. Россия включает в свою статистику и данные по оккупированному Крыму: 37 заболевших, умерших нет.

Данные Минздрава, брифинг Максима Степанова

Тесты на коронавирус в Украине проводятся бесплатно при наличии определенных симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание). "Любые злоупотребления по этому поводу невозможны, если есть такие случаи - прошу обращаться на горячую линию Минздрава", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Минздрава, в двух регионах Украины количество заразившихся коронавирусом превысило 700 человек - это Черновицкая область (759) и Киев (705)

Из 501 подтвержденных за сутки случаев заболевания COVID-19 - 31 ребенок и 91 медработник. Госпитализировано 156 человек, в том числе 11 детей и 12 медиков. Из общего числа заболевших с начала эпидемии (4662) - 320 детей и 879 медработников. Из выздоровевших 246 человек - 12 детей и 42 медика, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине запасы донорской крови снизились в 2-4 раза, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.

Министерство здравоохранения изучает возможность проведения тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз COVID-19.

Статистика по регионам

В Винницкой области - 296 случай (17 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 17 новых случаев заболевания и 5 выздоровления;

Волынская область - 122 случая (11 выздоровели), из них 13 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления;

Днепропетровская область - 89 случаев (9 выздоровели), из них 11 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;

Донецкая область - 12 случаев (6 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;

Житомирская область - 177 случаев (1 выздоровел), за минувшие сутки 15 новых случаев заболевания;

Закарпатская область - 150 случаев (12 выздоровели), в том числе 34 новых случая заболевания;

Запорожская область - 118 случаев заболевания (12 выздоровели), из них 3 новых;

Ивано-Франковская область - 427 случаев (27 выздоровели), из них 26 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления;

г.Киев - 705 случаев (30 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 61 новый случай заболевания и 3 - выздоровления;

Киевская область - 253 случая (16 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 19 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;

Кировоградская область - 218 случаев (6 выздоровели), из них 20 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления;

Львовская область - 203 случая (11 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 37 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления;

Луганская область - 9 случаев заболевания, из них 5 новых;

Николаевская область – 22 случая, новых нет;

Одесская область - 93 случая, в том числе 20 новых;

Полтавская область - 41 случай (4 выздоровели), в том числе 14 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;

Ровенская область - 240 случаев (8 выздоровели), в том числе 36 новых случаев заболевания;

Сумская область - 81 случай (6 выздоровели), в том числе 1 новый случай заболевания и 4 – выздоровления;

Тернопольская область - 353 случая (25 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления;

Харьковская область - 56 случаев заболевания (2 выздоровления), за минувшие сутки 16 новых случаев заболевания;

Херсонская область - 51 случай заболевания (5 выздоровления), за минувшие сутки 7 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;

Хмельницкая область – 38 случая (3 выздоровели), в том числе 1 новый случай заболевания;

Черкасская область - 137 случаев заболевания (7 выздоровели), в том числе 27 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления;

Черновицкая область - 759 случаев (25 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 97 новых случая заболевания и 4 - выздоровления;

Черниговская область - 12 случаев (3 выздоровели), за минувшие сутки 1 новый случай заболевания и 1 - выздоровления.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро пятницы находится 3 тыс 51 пациент. Всего госпитализировано 1 611 человек, из них 73 ребенка. Таким образом, количество госпитализированных за сутки выросло на 345, в том числе детей – на 11.

Всего в Украине исследовано 47 тысяч 96 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).

По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая заболевания COVID-19, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели. За последние сутки выявлено 501 новый случай. Это новый суточный антирекорд заболеваемости.

08:29 Китай внезапно уточнил число коронавирусных смертей в Ухане: умерло вдвое больше

08:20 Вселенский Патриарх Варфоломей считает, что нынешний кризис, связанный с пандемией, несет уроки для человечества.

07:55 США будут выходить из карантина в три этапа, каждый из которых должен длиться как минимум 14 дней. Решения для начала снятия ограничений будут принимать губернаторы в случае, если в течение двух недель было снижение заболеваемости и система здравоохранения справляется с нагрузкой.

07:40 По последним данным на утро 17 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521.

07:23 В Министерстве иностранных дел заявляют, что за границей уже 49 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: